Jenaro Villamil schlug Ernesto Zedillo wegen Kritik an lateinamerikanischen Herrschern: „Der Champion der Empathie“

CIUDAD DE MÉXICO, 13SEPTIEMBRE2020.- Informe diario sobre el avance del Covid-19 en el país el cual encabeza el subsecretario de Salud, el Dr. Hugo López-Gatell y que estuvo acompañado por Giancarlo Summa, director del Centro de Información de las Naciones Unidas en México y Jenaro Villamil, presidente del Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Der ehemalige Präsident Ernesto Zedillo Ponce de León überraschte alle Mexikaner, nachdem er während der virtuellen Konferenz „Wirtschaftlicher Ausblick und die Zukunft der Technologie in Lateinamerika“, in der er die lateinamerikanischen Herrscher kritisierte, wieder mit einer Botschaft auftauchte.

Während seiner Teilnahme an dem vom multinationalen Unternehmen NTT Data organisierten Runden Tisch beklagte der ehemalige Politiker der Institutional Revolutionary Party (PRI), dass an der Spitze verschiedener lateinamerikanischer Länder eine „Welle populistischer und unfähiger Herrscher“ stehe.

Diese Aussagen wurden von Journalisten im Zusammenhang mit der vierten Transformation (Q4) beantwortet, die sich aus ihren Social-Media-Profilen Zedillo anschlossen und seine Art, sich gegenüber den Führern Lateinamerikas auszudrücken, zurechtwiesen.

Der erste, der reagierte, war Jenaro Villamil, Präsident des mexikanischen staatlichen öffentlichen Rundfunksystems (SPR). In einem Tweet verspottete er die Art und Weise, wie der ehemalige Präsident seine Erklärungen abgab, und listete alle Fehler auf, die er während seiner Amtszeit gemacht hatte und die Mexiko sozial, politisch und wirtschaftlich schwächten.

„Sagt der Verfechter von Empathie und Sensibilität: Ernesto Zedillo. Derselbe, der einem Bettler sagte: „Ich habe kein Geld“. Derselbe, der allen Mexikanern die ewigen Schulden von Fobaproa hinterlassen hat, die Bank „populistisch“ zu retten und sie dann schlecht im Ausland zu verkaufen „, schrieb er.

(Foto: Twitter)

Die Erklärung Álvaro Delgado, die ständig für die Unterstützung von Andrés Manuel López Obrador (AMLO) und Q4 angegeben wurde, nutzte seinerseits auch soziale Netzwerke, um Zedillos Botschaft zu teilen und sich daran zu erinnern, dass er die „Plünderung“ von Geschäftsleuten, Bankern und Politikern förderte.

„Ernesto Zedillo, der zur Plünderung von Geschäftsleuten, Bankern und Politikern führte, deren Schulden er in Höhe von mehreren Millionen Dollar von Mexikanern geerbt hat, kritisiert die „Welle populistischer und unfähiger Herrscher“ in Lateinamerika „, sagte der Journalist.

Twitter-Nutzer schwiegen nicht und beschlossen, ihre Position zu diesem Thema in den Tweets von Villamil und Delgado zu teilen. Einige hoben andere Fehler hervor, die Ernesto Zedillo während seiner sechsjährigen Amtszeit gemacht hatte, während andere Entscheidungen wie Fobaproa unterstützten und unterstützten, weil dies den einzigen Ausweg aus dieser Finanzkrise darstellte, sagten sie.

„Im Gegensatz zu AMLO kreischte Zedillo nicht nur, dass die Wirtschaft ihm schlecht überlassen worden war, sondern begann zu ziehen, und Ende 2000 war die Wirtschaft bereits erholt, was andere nie rühmen konnten“, schrieb @kmelinapuente, der sich in seinem Profil als Ökonom bezeichnet.

„Sechster Jahrestag der Paramilitärs (Chiapas) und Drogenkartelle im ganzen Land Dezemberfehler Der Fobaproa Massacre de Acteal Dollar stieg von 3 auf 10 Pesos Die Zinssätze stiegen über 120 Prozent pro Jahr usw. usw. usw.“, betonte die Journalistin Mariana Escobedo.

Ernesto Zedillo befragte die „populistischen“ Machthaber Lateinamerikas und ihren Umgang mit der COVID-19-Pandemie (Foto: EFE/LEONARDO MUÑOZ)

Der ehemalige Präsident nutzte den Raum auch, um seine Meinungsverschiedenheit mit dem Management der Pandemie in dieser Region der Welt zum Ausdruck zu bringen, da es sich aus seiner Sicht um eine „lateinamerikanische Katastrophe“ handelte. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass die lateinamerikanischen Länder im Jahr 2020 die höchsten Sterblichkeits- und Morbiditätsraten aufweisen werden.

„Hoffen wir, dass die Welle populistischer und unfähiger Herrscher, die unter einer großen Anzahl lateinamerikanischer Länder leiden, dank der Demokratie verfolgt wird, die, obwohl sie beschädigt ist, von entschlossenen Führern, die in der Lage sind, das Notwendige zu tun, um sicherzustellen, dass unsere Nationen fest auf dem Weg sind. der Entwicklung und Überwindung unserer historischen Rückständigkeit „, kommentierte der ehemalige Präsident von Mexiko.

In ähnlicher Weise widmete sich der mexikanische Politiker und Ökonom der Kritik an der Entscheidung der lateinamerikanischen Regierungen, die Struktur zu stoppen und umzukehren in der Vergangenheit angenommene Reformen, die die wirtschaftliche Entwicklung in lateinamerikanischen Ländern ankurbeln könnten.

LESEN SIE WEITER