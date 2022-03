Japan angesichts von Erdbeben: widerstandsfähige Bauten und Bevölkerung verhindert

Carmen Grau Vila Tokio, 18 Mrz Erdbebensichere Bauten und verhinderte Staatsbürgerschaft sind die Schlüssel zum Schutz in Japan, einem Land, das von häufigen Katastrophen heimgesucht wurde. Das jüngste Erdbeben in Fukushima in dieser Woche, bei dem vier Tote, mehr als 200 Verletzte und Schäden an der Infrastruktur zurückblieben. Wie ist ein Archipel im pazifischen Feuerring, dem seismischsten Gebiet der Welt, bereit, mit Zittern und Tsunamis zu koexistieren und ernsthafte Schäden so weit wie möglich zu vermeiden? Japan kombiniert strenge Bauvorschriften mit einer präventiven Kultur in seiner Bevölkerung. Ein Gesetz von 1981 markierte einen Wendepunkt in den antiseismischen Baustandards des Landes, die in den letzten Jahrzehnten gestärkt wurden und laut Experten die höchsten der Welt sind. Das Grundgesetz entstand nach einem 7,4-Erdbeben in der Präfektur Miyagi (Nordosten), bei dem tausend Menschen verletzt und etwa zwanzig Menschen getötet wurden und alle neu gebauten Gebäude, Häuser und Infrastrukturen zum ersten Mal schweren Erdbeben standhalten mussten. Die Säulen wurden verstärkt, die Wände verbreitert, neue Materialien und Glas wurden unter anderem investiert, aber das konnte nicht verhindern, dass das Erdbeben in Kobe 1995 die frühere Infrastruktur beeinträchtigte, und 6.434 Menschen kamen ums Leben, wobei 40.000 Verletzte und 640.000 Gebäude beschädigt wurden. Im selben Jahr verstärkte ein neues Gesetz das vorherige mit Subventionen zur Reform alter Gebäude. Das Erdbeben und der Tsunami von 2011 erzwangen auch den Wiederaufbau eines Großteils der nordöstlichen Küste mit neuen Gebäuden, die es nun geschafft haben, weitere Schäden in Fukushima und Miyagi zu verhindern, die zu dieser Zeit verwüstet wurden. Die Japaner sind sich bewusst, wie wichtig es ist, sich auch in ihren Häusern zu schützen, und sie neigen dazu, niedrige Möbel zu verwenden, hängen keine Bilder oder großen Lampen auf und stützen ihre Regale und Fernseher mit Stützen ab. Und angesichts eines Tsunamis? Schutzmauern mit Blick auf das Meer waren im Land bereits vor Jahrzehnten üblich, aber nach dem Tsunami von 2011 bedecken Betonwände einen Großteil der betroffenen Gebiete und wurden in Metern angehoben. Die Fischergemeinde Taro in Iwate hatte seit 1965 die größte Mauer des Landes, 10 Meter hoch, aber das konnte 181 Menschen nicht am Sterben hindern und mehr als tausend Gebäude verschwanden bei der Katastrophe. Heute wird wieder eine neue 15-Meter-Mauer vor dem Meer errichtet. Neben der Infrastruktur betont Japan auch, wie wichtig es ist, auf alle Arten von Katastrophen vorbereitet zu sein. Als Kinder lernen die Japaner, ihren Kopf zu schützen und angesichts eines Erdbebens unter Tischen zu stehen, Feuer- oder Tsunami-Übungen durchzuführen und zu beobachten, an welchen Stellen in einem Gebäude und seinen Gemeinden am sichersten evakuiert oder Zuflucht gesucht werden kann, was sie sicherlich ihr ganzes Leben lang in die Praxis umsetzen werden. CHEF Lebenslauf/mra/fp