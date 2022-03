Jan Ullrich versteigert Radtour 1998, um der Ukraine zu helfen

Berlin, 18. März Der deutsche Motorradfahrer Jan Ullrich stellte das Fahrrad heraus, mit dem er 1998 die Tour de France gewann, um Spenden für die Hilfe für die Ukraine zu sammeln. Die Auktion ist jetzt geöffnet, sie wird bis zum 6. April andauern und die Gebote liegen bereits bei über 10.000 Euro. Ullrich war der einzige Deutsche, der die Tour de France gewann, aber später fiel er aufgrund des Dopingverdachts in Ungnade, der ihn dazu brachte, von einem Helden zu einer Art Bösewicht in den deutschen Medien zu werden. Eine Reihe von Problemen in seinem Privatleben verursachte auch Komplikationen und beeinträchtigte seine Gesundheit. 2021 überlebte Ullrich, der derzeit 48 Jahre alt ist, eine Thrombose. Der Erlös der Auktion wird von der Organisation „Ein Herz für Kinder“ für ihr Hilfsprogramm in der Ukraine erhalten. CHEF rz/ismus