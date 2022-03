INE befahl Morena, Werbeaktionen zum Widerruf des Mandats zurückzuziehen

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Der Oberste Gerichtshof der Nation (SCJN) entschied, dass politische Parteien den Widerruf des Mandats nicht fördern können, und als Ergebnis dieser Entscheidung ordnete das Nationale Wahlinstitut (INE) heute Nachmittag den nationalen Präsidenten der Partei Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, um Werbeprogramme in Radio, Fernsehen und sozialen Netzwerken zurückzuziehen.

Die Ereignisse finden statt, nachdem Mitglieder der Parteien Institutional Revolutionary (PRI) und Democratic Revolution (PRD) Mario Delgado, den nationalen Präsidenten von Morena, für die Verbreitung von zwei Videos in sozialen Netzwerken auf Facebook, Twitter und YouTube denunziert hatten.

Neben der Verbreitung politischer Propaganda und der wahrscheinlichen Verwendung öffentlicher Ressourcen durch Förderung der Bürgerbeteiligung zur Ausübung des Widerrufs des Mandats des Präsidenten der Republik.

Das Nationale Wahlinstitut (INE) befahl dem nationalen Präsidenten der Nationalen Erneuerungsbewegung (MORENA), Mario Delgado, die Öffentlichkeit im Zusammenhang mit dem Widerruf des Mandats von AMLO zurückzuziehen (Foto: EFE/Carlos Ramírez)

Daher erließ die Beschwerde- und Beschwerdekommission des Nationalen Wahlinstituts (INE) drei Vorsichtsmaßnahmen, erklärte zwei für angemessen und verweigerte eine.

In Bezug auf die erste Vorsichtsmaßnahme entschied der Oberste Gerichtshof der Nation (SCJN), dass es für politische Parteien gegen die Verfassung verstößt, dass die Beteiligung der Bürger am Prozess der Widerruf des Mandats.

Anschließend wurde darauf hingewiesen, dass die auf Facebook vorgenommene Veröffentlichung den Merkmalen der bezahlten Werbung entspricht. Daher wurde die Abteilung für technische Prüfung gebeten, zu analysieren, ob Morena Ressourcen missbraucht, um den Widerruf des Mandats zu fördern.

Aus diesem Grund wurden Mario Delgado Carrillo, Präsident des Nationalen Exekutivkomitees von Morena, und die politische Partei angewiesen, unverzüglich, innerhalb eines Zeitraums, der drei Stunden nicht überschreiten darf, die Veröffentlichungen löschen, die der Vorsichtsmaßnahme unterliegen.

Der Oberste Gerichtshof der Nation (SCJN) erklärte Morenas Verbreitung des Mandats von Präsident Andrés Manuel López Obrador für verfassungswidrig (Foto: Cuartoscuro)

Die von der Demokratischen Revolutionären Partei (PRD) bei der Beschwerde- und Beschwerdekommission des Nationalen Wahlinstituts (INE) eingereichte Beschwerde bezieht sich auf den mutmaßlichen Missbrauch der Verbreitung der Werbeaktionen mit den Namen MEXICO NOS NEED V1 und MEXICO NEED US V2 geplant für Radio und Fernsehen, die im Konzept der PRD im normalen Zeitraum in den Prozess des Widerrufs des Mandats eingreifen, indem sie das Image des Bundesvorstands positionieren und dass die Abstimmung der Bürger dafür bedingt ist.

In diesem Zusammenhang erklärte die Kommission, dass die nach dem Kriterium des Obersten Gerichtshofs der Nation (SCJN) beantragten Vorsichtsmaßnahmen beantragt wurden, in denen festgestellt wurde, dass die Beteiligung politischer Parteien nicht am Mechanismus der direkten Demokratie, dem Widerruf, stattfindet des Mandats.

Daher befahl das National Electoral Institute (INE) Morena, das denunzierte Material zurückzuziehen, und forderte sie auf, es innerhalb von sechs Stunden zu ersetzen des rechtlichen Hinweises.

Morena reichte jedoch auch eine Beschwerde bei der Beschwerde- und Beschwerdekommission des Nationalen Wahlinstituts (INE) gegen Veröffentlichungen ein, die am 13. März auf dem Portal und in den sozialen Netzwerken des National Action Party (PAN), da sie angeblich verleumderische Demonstrationen gegen die Kirschpartei enthält. Laut Morena soll die Sympathie im Kontext der laufenden lokalen Prozesse sowie bei den Übungen der partizipativen Demokratie verringert werden.

Diese Vorsichtsmaßnahme wurde nicht umgesetzt, weil die Kommission selbst festgestellt hat, dass „unter dem Deckmantel des guten Rechts die in dem angeprangerten Material enthaltenen Ausdrücke die Perspektive, Kritik oder Meinung des nationalen Präsidenten der PAN und dieser Partei zu klaren Fragen darstellen öffentliches Interesse“.

Der Senat billigte die Stellungnahme, die es Beamten ermöglicht, den Widerruf des Mandats zu fördern (Foto: EFE/Abgeordnetenkammer)

Die vom National Electoral Institute (INE) gegen Mario Delgado und Morena verhängten Vorsichtsmaßnahmen erfolgen nach der gestrigen allgemeinen Zustimmung im Senat und insbesondere nach der Stellungnahme, die die Beamte und Gesetzgeber können die Konsultation zum Widerruf des Mandats mit 67 Stimmen dafür, 34 gegen und Null verbreiten und fördern Stimmenthaltungen.

Die Stellungnahme legt eine Auslegung des Allgemeinen Wahlverfahrensgesetzes und des Bundesgesetzes über den Widerruf des Mandats fest, sodass die Meinungen und Handlungen von Beamten zum Widerruf des Mandats nicht als Regierungspropaganda angesehen werden.

