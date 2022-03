Gasly vor Ferrari in Bahrains erstem freien

Der Franzose Pierre Gasly (Alpha Tauri) war an diesem Freitag der schnellste in der ersten kostenlosen Trainingseinheit für den Großen Preis von Bahrain, dem ersten der Formel-1-Weltmeisterschaft, die auf der Rennstrecke von Sakhir am Stadtrand von Manama, der Hauptstadt des Landes, ausgetragen wurde. In seiner besten Runde legte Gasly mit weichen Reifen die 5.412 Meter der bahrainischen Strecke in einer Minute, 34 Sekunden und 193 Hundertstel zurück, 364 weniger als der monegassische Charles Leclerc und 418 vor dem Spanier Carlos Sainz, den beiden Ferrari-Fahrern, die ihre Zeiten mit der mittleren Mischung festlegten. Die zweite Trainingseinheit findet ab sechs Uhr nachmittags statt (vier Uhr nachmittags in spanischer Festlandzeit, 15 Stunden GMT).