Gallardo kündigt zwei Tage nach dem Superklassiker die Schlagzeilen des Flusses an

Buenos Aires, 18 Mar River Plate Trainer Marcelo Gallardo, gab an diesem Freitag, zwei Tage vor dem argentinischen Fußball-Superklassiker gegen Boca Juniors, bekannt, dass er keine Änderungen an der Startaufstellung vornehmen werde und das Team wiederholen werde, das letzte Woche Gimnasia y Esgrima La Plata mit 4:0 besiegt hat. Torhüter Franco Armani, die Verteidiger Robert Rojas, Paulo Diaz, Leandro Gonzáez Pirez und Milton Casco, die Mittelfeldspieler Enzo Perez, Enzo Fernández und Nicolás de la Cruz sowie die Angreifer Santiago Simon, Esequiel Barco und Julián Álvarez werden gegen Xeneize antreten, wie Gallardo auf einer Pressekonferenz bestätigte. Der River Plate, der zusammen mit Defensa y Justicia und der Union mit 13 Punkten in der Zone A führend ist, erreicht den Superklassiker mit neun Toren und keinem gegen in den letzten beiden Spielen (5:0 gegen Laferrere im zweiunddreißigsten Finale des Argentinischen Pokals und 4:0 gegen Gimnasia y Esgrima La Plata in der Ligapokal). Bisher verlor der Millionario 2022 nur ein Spiel, 1:0 gegen Unión de Santa Fe bei seinem Debüt im Ligapokal. „Wir haben den Fußball angebaut, wir kommen vom jüngsten zum ältesten und heute sind wir in einer guten Zeit“, sagte der Trainer. „Im argentinischen Fußball ist es sehr schwierig, mit jedem Gegner, dem Sie gegenüberstehen, Vorherrschaft zu erlangen und 90 Minuten lang zu dominieren. Wir sind auf der Suche, wir setzen die Rute an. Mich interessiert, wie wir zu den Spielen gekommen sind, wie wir unsere Aufgabe erfüllen und wie sich die Spieler wohl fühlen, gemeinsam wachsen und sich weiterentwickeln „, analysierte Gallardo. Boca Juniors hatten einen unregelmäßigeren Spaziergang, besiegten aber am letzten Tag Estudiantes de La Plata, den Anführer der Zone B, mit 0:1 und kletterten mit 11 Punkten auf den dritten Platz in ihrer Gruppe. El Pincha ist mit 13 führend und zwei Einheiten folgen Colón und Xeneize. Der 'Muñeco' beschrieb Boca Juniors als „ein Team, das einige Sektoren gut nutzt, um seine Angriffe zu bewaffnen“ und betonte, dass es „gute Spieler auf dem Feld“ habe. „Es kann ein lebendiges Spiel aus dem Spiel sein“, sagte er voraus. Die neue Ausgabe des argentinischen Fußball-Superklassikers wird an diesem Sonntag um 19.00 Uhr (22.00 GMT) im Monumental in Buenos Aires im Rahmen der siebten Runde des Argentine Professional Football League Cup ausgetragen. CHEF sam/ism