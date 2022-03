Frauen auf dem Land bringen Aromen und Öle aus ihren Gärten nach Kolumbien

Jimmy Paola Sierra Medellin (Kolumbien), 18 Mrz Was mit kleinen Hausgärten für den Eigenverbrauch begann, wurde allmählich zu einem produktiven Projekt unter der Leitung von Landfrauen, einem Beispiel für assoziative und gemeinschaftliche Arbeit in der Abteilung von Antioquia (Nordwesten) mit der Entwicklung von Aromen, Ölen und Extrakten. Unter dem Markennamen „Somos Campo“ ist es im Dorf San José in der Gemeinde Marinilla tätig, der Produktionsstätte, die den Kampf der Bauern verkörpert, die sich zusammengeschlossen haben, um zu einer nachhaltigen ländlichen Entwicklung und zur Gleichstellung der Geschlechter beizutragen. Im Herzen der Association of Rural Women Looking for the Future (AMCABF), die 2004 gegründet wurde, um die Beteiligung von Frauen in sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Bereichen zu fördern, wurde das Agribusiness geschaffen, das das Leben veränderte, wie Efe, Adriana María Torres, technische Koordinatorin und Mitarbeiterin, sagte. „Es gab Führungsprozesse, aber Frauen waren immer noch von ihren Ehemännern abhängig, daher mussten wirtschaftliche Projekte für uns erstellt werden“, argumentierte Torres. ZWISCHEN AROMATEN UND ÖLEN Die Frauen, die über verfügbares Land verfügten, begannen, Aroma- und Heilpflanzen zu säen, und wurden dann in Transformationsprozessen geschult. „Mit dem Verkauf nur frischer oder dehydrierter Pflanzen begann ein Industrialisierungsprozess“, sagte er. Sie haben bereits zehn Aromatensorten in Tisane, zusätzlich zu einer Extraktion pflanzliche Öle und Essenzen von Rosmarin, Eukalyptus und Citronella, unter anderem. Für AMCABF war ein wichtiger Impuls das Agribusiness Acceleration Base Method (MBA) -Programm, das von Interactar in Zusammenarbeit mit der belgischen NGO ACTEC, der Regierung von Navarra und der Fundación del Valle entwickelt wird, um Unternehmer und Agrarunternehmer bei der Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit und beschleunigen das Wachstumsgeschäft. „Dies ist ein Prozess der Widerstandsfähigkeit“, sagte Torres über den Verein mit 37 Mitgliedern und über das Agrarunternehmen „Somos Campo“, das für kolumbianische Bauern und ihre Familien auf dem Land von entscheidender Bedeutung ist, um „die Möglichkeit zu finden, glücklich zu sein, weiterzukommen und in Würde zu leben“. FRAUENFÜHRUNG, GROSSE CHANCE FÜR DAS FELD Liliana Tabares, Leiterin für die Entwicklung des Agrargeschäfts von Interactar, sagte gegenüber Efe, dass weibliche Führung eine „große Chance“ für die wirtschaftliche Entwicklung auf dem kolumbianischen Land darstellt. „Frauen auf dem Land sind Führungspersönlichkeiten, Produzenten, Unternehmerinnen und Dienstleister. Ihre Beiträge sind für das Wohlergehen von Familien, Gemeinschaften und Volkswirtschaften von entscheidender Bedeutung „, sagte er. Dieser Teil der Bevölkerung macht einen „großen Teil der landwirtschaftlichen Erwerbsbevölkerung“ in Kolumbien aus und betonte, dass sie für die Produktion des größten Teils der geernteten Lebensmittel verantwortlich sind, „insbesondere in der Subsistenzlandwirtschaft“, und dass sie zusätzlich für den Großteil der unbezahlten Pflegearbeit verantwortlich sind. Aus diesem Grund begrüßt es die Tatsache, dass 47% der Bevölkerung, die Interacting with the MBA Agribusiness bedient, Frauen sind. Die Pandemie verursachte einen Rückschlag in Bezug auf die Gerechtigkeit, und die Kluft im Land vergrößerte sich so weit, dass laut dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) pro 10 Männer, die im letzten Jahr aus der Arbeitslosigkeit hervorgegangen sind, dies nur eine Frau tat. Nach Angaben des National Administrative Department of Statistics (DANE) betrug die Arbeitslosenquote in Kolumbien für Frauen im Januar 2022 19,4%, während sie bei Männern 11,2% betrug. MANAGER VON KOLLEKTIVEN PROJEKTEN Tabares erklärte, dass der Zweck des Unternehmens darin bestand, Frauen auf dem Land zu „Akteuren des wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Wandels“ zu machen, weil es ihnen gelingt, „sich selbst zu befähigen, die Entwicklung des ländlichen Raums, ihr Wohlergehen und das der ländlichen Gemeinschaft anzustreben“. Sie räumte ein, dass es in einigen Regionen des Landes „nicht möglich ist“, eine Frau in der Führung zu sehen, und dass ihre Führungsqualitäten eingeschränkt werden könnten. Mit den begleitenden Strategien, die sie umsetzen, haben sie Frauen auf dem Land zu „kollektiven Projektmanagern“ gemacht, wie es bei AMCABF und seiner Marke der Fall war“ Somos Campo“. „Ermächtigte Frauen beginnen zu erkennen, dass sie in der Lage sind, ihre Gemeinschaft zu verändern, wenn sie in der Lage wären, ihr Agribusiness, ihren Verein und ihre Familien zu verändern“, sagte Tabares. Von den fast 49.000 von Interactar begleiteten Unternehmern mit finanziellem Zugang und Schulungsprogrammen sind 52 Prozent Frauen. CHEF jps/ime/kopie