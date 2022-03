Europäische Politiker fordern den Friedensnobelpreis für Zelenski und Ukrainer

Kopenhagen, 18 Mrz Eine Gruppe von Politikern aus mehreren europäischen Ländern beanspruchte diesen Freitag in einem offenen Brief den Friedensnobelpreis für den Präsidenten der Ukraine, Wolodymir Zelensky, und das ukrainische Volk. Die Unterzeichner forderten das norwegische Nobelkomitee auf, die Nominierungsfrist für den diesjährigen Preis, der am 31. Januar bis zum 30. März endete, für „beispiellose historische Ereignisse“ im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine wieder zu eröffnen. „Die Welt ist schockiert über die Bilder des Krieges aus der Ukraine. Millionen von Familien leben heute in Angst, ihre Häuser und ihr Leben sind durch Bombenangriffe und eine Invasionsarmee bedroht. Wir erleben den Mut des ukrainischen Volkes angesichts dieses von Russland erklärten Krieges „, heißt es in dem Brief. Die Liste umfasst bisher 36 Politiker, die meisten von ihnen Niederländer, obwohl es auch andere aus Ländern wie Großbritannien, Deutschland, Schweden, Estland, Bulgarien, Rumänien und der Slowakei gibt. Dazu gehören der ehemalige estnische Premierminister Andrus Ansip und der ehemalige niederländische Außenminister Bert Koenders sowie mehrere Abgeordnete. Nach dem Willen von Alfred Nobel, dem schwedischen Magnaten, der die Preise mit seinem Namen eingeführt hat, können Universitätsprofessoren für Recht, Geschichte und Politikwissenschaft, Parlamentarier, ehemalige Preisträger und Mitglieder internationaler Tribunale unter anderem Kandidaten für den Friedenspreis nominieren. Nur wenn diejenigen, die eine Person oder Organisation vorschlagen, diese veröffentlichen, kann die Identität der Kandidaten bekannt sein, da das norwegische Nobelkomitee nur die Gesamtzahl der Bewerber veröffentlicht - 343 im Jahr 2022 - und Namen erst 50 Jahre später bestätigt. Zu den diesjährigen Nominierten gehören unter anderem die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg, die belarussische Opposition Svetlana Tikanovskaya, Papst Franziskus, der Arktische Rat und die birmanische Bewegung des zivilen Ungehorsams. CHEF alc/egw/jac