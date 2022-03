Eltern bekommen Luke Voit im Austausch mit Yankees

TAMPA, Florida, USA (AP) Luke Voit hatte das Gefühl, dass seine Zeit bei den Yankees zu Ende ging, als New York Anthony Rizzo erneut erwarb.

„Ich wusste, dass in den letzten ein oder zwei Tagen etwas passieren würde“, sagte Voit am Freitag, nachdem er gegen den 20-jährigen Rechtshänder Justin Lange, die 34. Gesamtauswahl des Amateurdrafts 2020, an die San Diego Padres eingetauscht worden war.

Voit, ein 31-jähriger Power Slugger, führte die Majors in der Saison 2020, verkürzt durch die Coronavirus-Pandemie, mit 22 Homeruns an, als er mit 52 RBIs auf 0,277 traf.

„Wirklich aufgeregt“, sagte er, als er Bradenton verließ, wo die Yankees ein Ausstellungsspiel gegen Pittsburgh spielten. „Es ist nicht nur eine gute Organisation, sondern sie haben auch ein Team, das bereit ist, zu gewinnen. Ich freue mich riesig darauf, mit einem meiner Klassenkameraden, Pierce Johnson, zu spielen.“

Voit ging letztes Jahr viermal auf die Liste der Verletzten, dreimal aufgrund von Problemen mit dem linken Knie, die am 29. März operiert werden mussten, um einen Meniskusriss zu reparieren: vom 31. März bis zum 1. Mai während der Genesung, dann vom 16. Juli bis 8. August und vom 30. September bis zur Nachsaison aufgrund von Entzündungen. Mai bis 22. Juni stand er auch mit einer äußeren schrägen Verletzung auf der Behindertenliste.

Voit traf für .239, 11 Homeruns und 35 Runs, die in 68 Spielen mit den Yankees in der vergangenen Saison produziert wurden, darunter fünf Homeruns im achten Inning oder später. New York erwarb Rizzo vor Ablauf der Handelsfrist von den Chicago Cubs auf der Suche nach einem ersten Baseman-Schlagmann für Linkshänder.