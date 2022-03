Dies war Rosalías überraschender Besuch in Mexiko vor der Veröffentlichung ihres Albums „Motomami“

Die katalanische Sängerin Rosalía feiert heute am 18. März Premiere, eines der am meisten erwarteten Projekte dieses Jahres in der Welt der Musik. Dies ist sein drittes Plattenmaterial mit dem Titel Motomami über Columbia Records.

Das Studioalbum enthält 16 unveröffentlichte Songs, für die der Künstler angeblich von der japanischen Kultur und lateinamerikanischen Rhythmen, Flamenco, Boleros und Dembow inspiriert wurde, um eine Botschaft der weiblichen Ermächtigung zu vermitteln, die an ein intimes Konzept der Transformation grenzt.

In diesem Sinne beschloss Rosalía einige Tage, nachdem das Projekt nach drei Jahren Schwangerschaft endlich ans Licht kam, als letzte Station mexikanische Länder zu besuchen, bevor sie in ihre Heimat flog, nachdem sie einige Zeit in Amerika zur Arbeit verbracht hatte. Sein letzter Besuch fand im Oktober 2021 statt.

Mit einer kurzen, aber fruchtbaren Karriere hat sich Rosalia zu einer der bekanntesten Persönlichkeiten der Welt der modernen Musik entwickelt (Foto: Instagram/ @rosalia .vt)

Ihre Ankunft in Mexiko sorgte bei ihren Fans für Aufsehen, die sie am CDMX International Airport mit Zuneigung begrüßten. Die Sängerin war äußerst nett zu ihren Fans und zu den Reportern, die sich ihr näherten. Inmitten von Paparazzi-Fragen und Geschenken, darunter einige Handarbeiten sowie ein Fußballtrikot der mexikanischen Nationalmannschaft mit ihrem Namen, erklärte die Sängerin ihren Geschmack für die Zuneigung der Menschen, die Gastronomie und die Musik unseres Landes.

Über ihre sozialen Netzwerke kündigte Rosalia ihr Treffen mit TikToker und dem Influencer Michel Chavez an, bei dem die Performerin von Hits wie Con Altura und Malamente es wagte, eine der umstrittensten mexikanischen Köstlichkeiten nicht nur der Welt, sondern auch in der Nation selbst zu probieren: Die Heuschrecken.

Die Künstlerin probierte diese exotische mexikanische Delikatesse zum ersten Mal und ihre Reaktion war beeindruckend (Fotos: Instagram/ @rosalia .vt)

Er teilte auf seiner Instagram-Plattform den Moment mit, in dem er Grün- und Zitronensauce auf eines dieser Insekten gibt und es später mit einem Hauch von Nervosität isst: „Es schmeckt gut! , es schmeckt gut!“ , rief überraschend bei diesem exotischen gastronomischen Genuss aus. Diese Reaktion erregte die Aufregung und Bewunderung seiner mexikanischen Anhänger im gesamten Internet und stiehlte ihnen erneut das Herz.

Die Sängerin ging nicht auf ihren kurzen Besuch in Mexiko ein. Am 16. März wurde sie erneut am Flughafen in der Hauptstadt erwischt, verabschiedete sich von ihren Fans und trug das Trikot der mexikanischen Fußballmannschaft, das ihr zuvor gegeben worden war.

Die mexikanische Presse kam auf sie zu, um ihr Fragen zur Zensur des Covers ihres neuen Albums im US-Programm The zu stellen Heute Abend Show mit Jimmy Fallon und über die Rivalität zwischen Residente und J Balvin.

Seine Einfachheit wurde gelobt, nachdem die Fragen der Reporter ignoriert wurden und sich stattdessen darauf konzentrierten, Autogramme zu geben, Fotos zu machen und sogar kleine Gespräche mit ihren Fans zu führen. Irgendwann stoppte die Spanierin ihren Spaziergang, um eine Mütze vom Boden zu holen und nach dem Besitzer zu fragen.

Durch ein Selfie drückte er neben anderen Fotos, auf denen er das gleiche Trikot der mexikanischen Fußballmannschaft trägt, seine Traurigkeit darüber aus, nicht mehr im Land bleiben zu können. Die Bilder wurden auf einem seiner Instagram-Accounts veröffentlicht, insbesondere auf dem von @holamotomami, wo er mehr als 316.000 Follower hat. In ihnen gestand er, dass er Mexiko nicht verlassen wollte.

Rosalia zeigte stolz ein Trikot der mexikanischen Fußballmannschaft, das sie bei ihrem Besuch in unserem Land als Geschenk erhalten hat (Foto: Screenshot /Instagram @holamotomami)

Bei anderen Gelegenheiten hat Rosalia bereits ihren Geschmack für die Kultur unserer Nation unter Beweis gestellt. Letztes Jahr teilte sie in ihren sozialen Netzwerken einige Fotos ihrer Maniküre im Stil der mexikanischen Lotterie mit: Der Skorpion, das Herz, der Mond und der Teufel waren einige Designs, die sie auf ihren Nägeln rühmte.

