Die USA schätzen, dass es in Afghanistan 2.000 IS-Kämpfers und 100 Al-Qaida-Kämpfers gibt

Washington, 18 Mrz Die Vereinigten Staaten schätzen, dass es in Afghanistan etwa 2.000 Militante der Terrorgruppe des Islamischen Staates (IS) und hundert Al-Qaida gibt, sagte der Leiter des Zentralkommandos (Centcom) der US-Streitkräfte, General Kenneth McKenzie, am Freitag. Der General gab eine virtuelle Pressekonferenz vom Pentagon aus, bevor er den Posten am 1. April verließ. McKenzie beklagte, dass die Taliban im vergangenen August Tausende von IS-Gefangenen in den Gefängnissen Parwan und Pul-e-Charkhi freigelassen hätten, als sie im vergangenen August in Afghanistan die Macht übernahmen, was der Terrorgruppe „neues Talent und Energie“ eingebracht hat, und stellte fest, dass sie sich nun mit „den Ergebnissen einer sehr kurzsichtigen Entscheidung“ befassen müssen. Er erinnerte daran, dass der IS weiterhin bestrebt ist, die USA anzugreifen, und dass er es weiterhin versuchen werde. In Afghanistan hat der IS in den letzten Monaten einige große Angriffe durchgeführt, daher prognostizierte er, dass die Taliban versuchen werden, die Aktion der Dschihad-Organisation einzuschränken. „Meine Einschätzung ist, dass die Taliban versuchen werden, energisch gegen den IS vorzugehen“, schloss er. In Bezug auf Al-Qaida betonte der Chef von Centcom, dass auf afghanischem Boden nicht mehr viele Kämpfer übrig sind, nur hundert: „Ich denke, die Herausforderung ist für die Taliban aufgrund kultureller Beziehungen, Mischehen und Verbindungen zwischen den Taliban und Al-Qaida etwas komplizierter.“ Am 31. August schlossen die USA ihren Rückzug aus Afghanistan nach zwanzigjähriger Besatzung und nach einem chaotischen Rückzug ihrer Soldaten und afghanischen Verbündeten ab. McKenzie räumte ein, dass „der Zusammenbruch der afghanischen Regierung (von Ashraf Ghani) nicht das erwünschte Ergebnis der USA war“. Der rasche Vormarsch der Taliban im zentralasiatischen Land überraschte die USA, als die Aufständischen am 14. August die Kontrolle über Kabul übernahmen, als noch Tausende ihrer Soldaten und Zivilisten evakuiert werden mussten, was sie zwang, die Frist für die Beendigung ihrer Präsenz in Afghanistan einzuhalten. McKenzie, der seit März 2019 Leiter von Centcom ist, räumte ein, dass, wenn es eine Sache gibt, die er für den Rest seines Lebens bereuen wird, es der Tod von 13 US-Soldaten und mehr als hundert Afghanen bei einem Angriff auf den Flughafen Kabul sein wird, als die Evakuierung Ende August stattfand. Der Tätigkeitsbereich von Centcom umfasst 21 Länder und erstreckt sich von Nordafrika über den Nahen Osten bis hin zu Zentral- und Südasien. CHEF SSA/afs/lll