Die bolivianische Verfassung erklärt Morales Disqualifikation im Jahr 2020 für „illegal“

La Paz, 17 Mrz Das bolivianische Verfassungsgericht (TC) erklärte die Disqualifikation, die ein Justizgericht 2020 gegen die Ernennung des ehemaligen Präsidenten Evo Morales zum Senator erlassen hatte, für „unangemessen und illegal" und ordnete an, dass aufgrund der Einschränkung seines Rechts auf „finanzielle Entschädigung" geleistet werden soll sei ein Kandidat. Das an diesem Donnerstag bekannt gewordene Verfassungsurteil sieht eine „umfassende Wiedergutmachung der verletzten Rechte" des ehemaligen bolivianischen Präsidenten vor und sieht eine Reihe von Maßnahmen vor, nachdem die „Nichtigkeit" einer Gerichtsentscheidung vom Oktober 2020 erklärt wurde, die den Grund für eine frühere Entscheidung des Obersten Wahlgericht (TSE) für die Disqualifikation von Morales. Die Stellungnahme des TC räumt die „Einstufung des Schadens" ein und legt den „daraus resultierenden wirtschaftlichen Ausgleich" zugunsten von Morales fest, der „Gerichtskosten", „Gewinnausfälle" und „von den beklagten Behörden verursachte Folgeschäden" umfasst. Es legt auch fest, dass das Wahlgremium des Landes „zeitnahe und angemessene" Vorschriften formulieren muss, um solche Situationen zu vermeiden. DER HINTERGRUND Für die Parlamentswahlen 2020, bei denen auch Mitglieder des Senats und der Abgeordnetenkammer gewählt wurden, wurde Morales 'Name von der Abteilung von Cochabamba als Kandidat für den ersten Senator vorgestellt, obwohl er als politischer Flüchtling in Argentinien war. Die TSE hatte beschlossen, Morales wegen Nichteinhaltung der in der Verfassung festgelegten Anforderung zum Wohnsitz im Land zu disqualifizieren, was seine Anwälte veranlasste, den Prozess vor Gericht fortzusetzen und zu argumentieren, dass er das Land verlassen habe, weil er keine „verfassungsmäßigen Garantien" hatte. Zu dieser Zeit hatte Morales eine Reihe von Beschwerden über mutmaßliche Verbrechen des Völkermords, des Terrorismus, des Wahlbetrugs und der gesetzlichen Vergewaltigung eingereicht, vor denen die Staatsanwaltschaft Haftbefehle erlassen hatte, die von der Übergangsregierung des ehemaligen Präsidenten Jeanine Áñez erhoben wurden. Nach den Wahlen von 2019, die später annulliert wurden, gab es eine Reihe von Protesten aus anti-moralischen Sektoren, die den Wahlbetrug anprangerten und zum Rücktritt des damaligen Präsidenten führten, obwohl er behauptete, dass tatsächlich ein „Staatsstreich" stattgefunden habe. Morales verließ das Land zuerst als Asylbewerber nach Mexiko und ging kurz darauf nach Argentinien, wo er erklärte, dass er die gleiche Bedingung beantragt habe, um von dort aus auch die Arbeit des Wahlkampfführers seiner Partei, der Bewegung für Sozialismus (MAS), auszuführen. Der Satz, der an diesem Donnerstag gehört wurde, weist in einem seiner wichtigsten Teile darauf hin, dass ein Element, „das nicht berücksichtigt oder analysiert wurde" das Argument der Morales-Verteidigung war, in dem erwähnt wurde, dass sein ständiger Wohnsitz durch „höhere Gewalt" intermittierend wurde. Das TC stellte fest, dass ein Präzedenzfall in Bezug auf die „Ausnahme" des Wohnsitzes „nicht vollständig umgesetzt" wurde und daher „ein ordnungsgemäßes Verfahren betroffen war". Im Gespräch mit den Medien erklärte der Senator der Oppositionsfirma Creemos Centa Rek, dass diese Verfassungsentscheidung am 7. Mai 2021 erlassen wurde und dass es sich tatsächlich um einen „gespeicherten Brief" von Morales handele, als „Opfer" aufzutreten und nicht als jemand aufzutreten, der „einen Wahlbetrug begangen hat". Nach der Krise von 2019 erlebt Bolivien eine latente Polarisierung, die sich häufig auf den Straßen manifestiert, unter denjenigen, die behaupten, diese Ereignisse seien auf Wahlbetrug zurückzuführen, und der Regierung, die zusammen mit MAS darauf besteht, dass es einen „Staatsstreich" gegeben hat.