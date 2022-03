Die baltischen Länder weisen mitten im russischen Krieg in der Ukraine zehn Diplomaten aus

Riga, 18 Mrz Die drei baltischen Länder, Lettland, Litauen und Estland, haben am Freitag zehn Diplomaten in einer offenbar koordinierten Aktion ausgewiesen, um ihre Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck zu bringen, in die Russland am 24. Estland und Lettland wiesen jeweils drei Diplomaten aus, während Litauen vier Angestellte der russischen Botschaft in der Hauptstadt Vilnius zur „Persona non grata“ erklärte. Der ähnliche Wortlaut der drei Ankündigungen deutet darauf hin, dass die ausgewiesenen Russen für die Moskauer Geheimdienste arbeiteten und dass diese Dienste an der Planung der Invasion der Ukraine beteiligt waren. Der lettische Außenminister Edgars Rinkevics sagte in einer Erklärung, dass seine Entscheidung, drei Russen auszuweisen, „in Solidarität mit der Ukraine im Kampf gegen die unentgeltliche und ungerechtfertigte russische militärische Aggression gegen die Ukraine getroffen wurde, bei deren Planung und Umsetzung Vertreter der Sicherheitsdienste Russlands“. In Bezug auf die Ausweisung von drei Personen aus der russischen Botschaft in Estland erklärte das estnische Außenministerium, dass sie direkt und aktiv an der Untergrabung der estnischen Sicherheit und der Verbreitung von Propaganda beteiligt waren, um die militärische Aktion Russlands zu rechtfertigen, so die lokalen Medien. Das litauische Außenministerium stellte seinerseits fest, dass vier Mitarbeiter der russischen Botschaft in Litauen für ihre mit dem diplomatischen Status unvereinbaren Aktivitäten zur „persona non grata“ erklärt wurden und gebeten wurden, das Land innerhalb von fünf Tagen zu verlassen, berichtete das Portal des öffentlich-rechtlichen Rundfunks lrt.lt. Der im litauischen Kommuniqué verwendete Wortlaut deutet auch darauf hin, dass die ausgewiesenen Russen an Spionageaktivitäten beteiligt waren. Die drei Kommuniqués verurteilen auch den russischen Einmarsch in die Ukraine. Das litauische Außenministerium stellte fest, dass „Russlands militärische Angriffe auf Zivilisten, zivile Einrichtungen, Krankenhäuser, Schulen, Entbindungskliniken und kulturelle Einrichtungen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind“. Das estnische Außenministerium erklärte seinerseits, dass „Russland durch die Fortsetzung seiner groß angelegten Militäraktion gegen die Ukraine sowohl das Völkerrecht als auch seine freiwillig eingegangenen internationalen Verpflichtungen auf offensichtlichste Weise verletzt“. In der Zwischenzeit forderte das lettische Außenministerium Russland auf, zur Einhaltung des Völkerrechts zurückzukehren. Die drei baltischen Länder sind vom Krieg in der Ukraine betroffen, als seit Kriegsbeginn am 24. Februar Zehntausende von Flüchtlingen eintrafen, beladen mit persönlichen Geschichten über russische Bombenanschläge und die Zerstörung ziviler Ziele wie Schulen, Krankenhäuser und Wohnviertel. CHEF jkz/egw/psh