Die 1.113 Tage von Barça ohne einen Klassiker zu gewinnen

Barcelona, 18 Mrz Wenn Barcelona an diesem Sonntag nach Santiago Bernabeu springt, dauert es 1.113 Tage, ohne einen Klassiker zu gewinnen. Sechs Spiele in Folge, ohne den ewigen Rivalen zu gewinnen, der in dieser Zeit ein Unentschieden verloren und ihn in den letzten fünf Spielen besiegt hat. Und die Sache ist, dass die Bálgranas keinen Sieg gegen Real Madrid gefeiert haben, seit sie ihn am 2. März 2019 in LaLiga mit einem einmaligen Tor des Kroaten Ivan Rakitic (0-1) besiegt haben. Ernesto Valverde war also immer noch auf der Bank. Der Extremadura-Trainer würde Barça auch im nächsten Klassiker anführen, einem torlosen Unentschieden in Camp Nou, am 18. Dezember 2019, im ersten Rundenspiel der LaLiga der Saison 2018-19. Nach seiner Entlassung im Januar 2020 - Valverde verabschiedete sich mit 4 Siegen, 3 Unentschieden und 2 Niederlagen in den Klassikern von Barcelona - wurde das nächste Spiel des Barça-Teams gegen den ewigen Rivalen von Quique Setién angeführt. Es war das Ligaspiel der zweiten Runde des Platzes 2019-2020, das am 1. März 2020 ausgetragen wurde und das Madrid dank eines Tors von Vinicius in der 71. Minute und eines weiteren von Mariano in der Nachspielzeit mit 2:0 gewann. Ronald Koeman war derjenige, der in den nächsten drei Klassikern auf Barças Bank sitzen würde. Und der niederländische Trainer erlitt das gleiche Schicksal wie Quique Setién. Der erste war am 20. Oktober 2020 im LaLiga-Spiel der ersten Runde des akademischen Jahres 2020-2021 im Camp Nou und das Madrider Team gewann 1-3. Valverde überholte die Weißen in der 5. Minute, Ansu Fati hatte drei Minuten später ein Unentschieden und bereits in der zweiten Halbzeit verurteilten Ramos in der 63. Elfmeterschießen und Modric in der 90. das Spiel um Zinedine Zidanes Team. Am 10. April desselben Jahres fiel Barça de Koeman erneut nach Madrid. Es war das zweite Rundenspiel im Bernabeu (2-1). Benzema (min.13) und Kross (min.28) waren in der ersten Halbzeit vor ihrem Team, und Mingueza schnitt in der 60. Halbzeit die Entfernungen für die Katalanen ab. In der letzten halben Stunde bewegte sich das Ergebnis nicht mehr. Barcelona konnte den ewigen Rivalen im ersten LaLiga-Spiel dieser Saison auch nicht bewältigen. Und am 24. Oktober 2021 stürmte Madrid erneut das Camp Nou (1-2). Alaba im Jahr 32 und Lucas Váquez waren in der zusätzlichen Zeit die Autoren der beiden vielen Besucher. Und Aguero erzielte im letzten Spiel des Rabatts das Ehrentor für die lokale Mannschaft. Xavi Hernández wollte im nächsten Klassiker eine Niederlage vermeiden, die zweieinhalb Monate später (am 12. Januar 2022) im King Fahd Stadium in Saudi-Arabien gespielt wurde. Xavi unterschrieb gerade, um das Team in einer Depression zu bringen, die zu Koemans Entlassung führte, und führte seinen ersten Klassiker im Halbfinale des spanischen Superpokals auf neutraler Bühne an. Sein Barça schaffte es, die Punktzahl zweimal auszugleichen (De Jong reagierte in der 41. Minute auf das Tor von Vinicius im 25.; und Ansu Fati gleicht in der 83 erneut aus, nachdem Benzema 72 das Tor erzielte). Aber in den Überstunden machte Valverde 2-3. Xavi hat an diesem Sonntag die Gelegenheit, die Sechsspielserie zu beenden, ohne den Sieg gegen den ewigen Rivalen zu kennen. Insgesamt 1.113 Tage, ohne einen Triumph gegen Real Madrid zu feiern, als Barça im vorherigen Lauf der Klassiker sieben Spiele sammelte, ohne zu verlieren, alle mit Valverde auf der Bank. CHEF gmh/vmc/jap/og