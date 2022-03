Der russische Sender Russia Today hat die Rundfunklizenz im Vereinigten Königreich widerrufen

London, 18 Mrz Die britische Medienregulierungsbehörde Ofcom hat an diesem Freitag „mit sofortiger Wirkung“ die Lizenz zur Ausstrahlung im Vereinigten Königreich an den russischen Nachrichtensender Russia Today (RT) widerrufen, der vom Kreml unterstützt wird. Die Regulierungsbehörde erklärte in einer Erklärung, dass sie diese Maßnahme mit der Begründung erlässt, dass sie „den RT-Vertriebshändler ANO TV Novosti nicht für geeignet und angemessen hält, um eine Rundfunklizenz im Vereinigten Königreich zu haben“. Ofcom sagte, dass „mehrere Faktoren“ berücksichtigt wurden, wie die Tatsache, dass der Kanal vom russischen Staat gegründet wurde, „der kürzlich in ein souveränes Nachbarland eingedrungen ist“. Die Regulierungsbehörde zitierte auch neue Gesetze in Russland, „die jeden unabhängigen Journalismus, der von der Nachrichtenerzählung des russischen Staates selbst abweicht, effektiv kriminalisieren, insbesondere in Bezug auf die Invasion der Ukraine“. „Wir sind der Ansicht, dass es RT angesichts dieser Einschränkungen unter diesen Umständen unmöglich erscheint, die ordnungsgemäßen Regeln für die Fairness unseres Emissionscodes einzuhalten“, sagte Ofcom in seiner Mitteilung. CHEF prc/ah