Der „Krieg gegen die Inflation“: In einem Klima der Spannungen erwartet die Landschaft die Ankündigungen von Alberto Fernández

In einem Klima zunehmender Spannungen wartet das Land auf die heutigen Ankündigungen der Regierung zur Inflation. Die Einbehaltung von Sojabohnenmehl und Öl wird voraussichtlich von 31% auf 33% steigen, nachdem das Landwirtschaftsministerium am vergangenen Sonntagnachmittag beschlossen hatte und die Exporte beider Nebenprodukte überraschend eingestellt hatte.

Von diesem Moment bis heute begannen die Mitglieder des Agrarsektors mit einer Reihe von Mobilisierungen im Landesinneren, in den Gebieten Santa Fe und Córdoba, und heute wird Buenos Aires beitreten. Ziel ist es, das Unbehagen der Führer und Produzenten über die von der Regierung von Alberto Fernández durchgeführte Agrarpolitik mit einer dauerhaften Änderung der Spielregeln zum Ausdruck zu bringen.

Da dieses Medium aus verschiedenen Quellen lernen konnte, die Teil der Verhandlungen waren, wird das zusätzliche Geld verwendet, um die oben genannten Quellensteuern von Soja-Nebenprodukten zu erhöhen, die laut Buenos Aires Cereal Exchange auf 425 Millionen Dollar geschätzt werden die Subvention des Mehls das kommt in Bäckereien an, deren Preis in den letzten Wochen gestiegen ist und von dort auf den Brotpreis übergegangen ist. Der durch die Invasion Russlands in die Ukraine verursachte Konflikt führte zu einem Anstieg der internationalen Preise für Getreide, insbesondere Weizen. Aus diesem Grund versucht die Regierung sicherzustellen, dass der Wert des Kilo Brot nicht eskaliert.

Die Produzenten versammelten sich in Sinsacate, Provinz Córdoba

Der Präsident des 27 de Abril Baker Center in Avellaneda, Gastón Mora, kommentierte vor Tagen, dass der Austausch von Mehl gegen Geschäfte zwischen 1.050 und 1.100 Pesos erzielt wurde und dann 1.800 Pesos erreichte. In Santa Cruz zum Beispiel verkaufen sie es für 2.000 Pesos. „Wir sind völlig gezwungen, es auf den Brotpreis umzustellen, da es keine Erhöhung um 50 Pesos ist, sondern 400 bis 600 Pesos pro Beutel betrug. Mit weniger als 200 Pesos pro Kilo wird es nur sehr wenige Bäckereien geben, die es an Brot verkaufen können. Diejenigen, mit denen ich spreche, verkaufen es bereits für 270, 280 oder sogar für 300 Pesos pro Kilo „, wies er an dieses Medienunternehmen hin.

Während die Regierung dieses Maßnahmenpaket zur Bekämpfung der Inflation auf den Weg bringt, wurden mehrere Studien veröffentlicht, die zeigen, dass der produktive Sektor nur geringe Auswirkungen auf den Endpreis von Lebensmitteln hat. Im Fall von Brot macht Weizen nach den neuesten Statistiken der Agricultural Foundation for the Development of Argentina (FADA) 12,9% des Endwerts von Brot aus, die Mühle 5,2%, die Bäckerei 60,4% und Steuern 21,5%. Auf der anderen Seite setzt sich dieser Preis aus 67% der Kosten, 21,5% Steuern und 11,5% Gewinnen zusammen. Außerdem wird der Weizenpreis vom Feld mit 7 multipliziert, bis das Brot die Gondel erreicht.

Nach der offiziellen Entscheidung, die Exporte von Öl und Sojabohnenmehl einzustellen, wurden im produktiven Innenraum verschiedene Mobilisierungen von Produzenten durchgeführt. Obwohl dieselben wenig öffentlich anwesend sind, wird allmählich ein Fahrplan dafür markiert, wohin der Gewerkschaftsanspruch gehen würde. Zu den stärksten Vorschlägen, die sich aus den Treffen ergaben, gehörten ein Marsch in die Bundeshauptstadt und der eines Nationalstreiks. „Wir sind uns alle einig, dass wir als Land einen Kurswechsel brauchen. Dieses System hat sich bereits als Misserfolg für alle erwiesen, die in diesem Land arbeiten wollen“, sagte Alejandro Dalmaso gegenüber Infobae, nachdem er an der Versammlung im Bezirk Altos Fierro in Cordoba teilgenommen hatte.

Eine Versammlung in Altos Fierro, Provinz Córdoba

Alle Vorschläge, die sich aus den Versammlungen ergeben, müssen im Rahmen des Verbindungstisches analysiert werden, der vorerst bis zu offiziellen Maßnahmen vorsichtig bleibt und ein Treffen mit den nationalen Gesetzgebern im Kongress für die nächste Woche vorbereitet. Die Staats- und Regierungschefs sollen erklären, dass die Einbehaltungen „illegal“ sind, da sie der Ansicht sind, dass die Befugnis der Regierung, ihr System zu ändern, am 31. Dezember auslief. Und da diese Macht nicht erneuert wird, argumentieren die Vertreter der Produzenten, dass die Quellensteuern derzeit „0%“ betragen. Die Argentinische Gesellschaft für den ländlichen Raum stellte zusammen mit der ländlichen Gesellschaft von Jesús María ihren Anspruch an die Justiz von Cordoba.

Heute werden die Versammlungen in der Provinz Buenos Aires fortgesetzt, die von einer Gruppe von Landbewohnern im Norden von Buenos Aires organisiert wird. Es wird um 10:30 Uhr in einer Halle an der Route 191 km 6,5 in der Gegend von San Pedro sein. Aufgrund der widrigen Wetterbedingungen wurde die Entscheidung getroffen, das Treffen der Produzenten musste an diesen Ort verlegt werden, da es im Prinzip an km 146 der Route 6 auf der Höhe von Baradero als Einberufungsort diente.

Gestern schickte eine Gruppe von Führern von Together for Change unter der Leitung des Kongressabgeordneten Cristian Ritondo einen Brief an den Gouverneur von Buenos Aires, Axel Kicillof, in dem er ihn aufforderte, „das Land zu verteidigen“. In diesem Zusammenhang sagte der Gesetzgeber: „Es ist an der Zeit, dass Gouverneur Kicillof sich mit den strategischen Fragen der Provinz befasst, einschließlich del Campo, die bisher aufgrund von Behinderung oder Vernachlässigung nicht gelöst werden konnten. Unsere Provinz muss ein Verbündeter der ländlichen Produzenten sein, aber Kicillof akzeptiert stillschweigend konfiszierende Maßnahmen gegen das Land und wird Angestellter der nationalen Regierung.“

