Der Irak sagt, er habe 5 Terroristen getötet und 49 in „vorbeugenden Operationen“ festgenommen

Bagdad, 18 Mrz Fünf mutmaßliche Mitglieder des Islamischen Staates (IS) starben und weitere 49 wurden in den ersten drei Monaten des Jahres bei „Präventionsoperationen“ verhaftet, die von irakischen Sicherheitskräften im Zentral- und West-Irak durchgeführt wurden, berichtete die offizielle Nachrichtenagentur INA. Dies sind „vorausschauende Operationen auf der Suche nach Terroristen“, von denen viele „ihre Identität verbergen und ihren Namen ändern konnten“, erklärte Sabah Noman, Sprecherin des Anti-Terrorist Service, zitiert von INA. Er erklärte, dass insgesamt 78 solcher Operationen in Kirkuk, Salah Edin und Diyala durchgeführt wurden, wo IS ab 2014 aktiv war, und dass in ihnen „5 Terroristen starben und 49 weitere verhaftet wurden, darunter IS-Führer“. Der IS eroberte 2014 große Gebiete des Irak, insbesondere in sunnitischen Gebieten, und verlor allmählich die Kontrolle über diese Gebiete durch die irakischen Streitkräfte, bis die Regierung von Bagdad Ende 2017 den Sieg über die Terrororganisation erklärte. Dschihadistenzellen sind jedoch immer noch aktiv und führen Angriffe in verschiedenen Teilen des Landes durch, insbesondere gegen die Sicherheitskräfte und das Militär. Nach Angaben der UN im Februar hat der IS zwischen 6.000 und 10.000 Kämpfer im Irak und in Syrien und startet weiterhin in gleichmäßigem Tempo Angriffe. CHEF sy-sr/fa/alf