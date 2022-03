Der erste Latino, der Teil eines Präsidentenkabinetts in den Vereinigten Staaten war, starb

Lauro Cavazos, der erste Latino, der sein Amt in einem Präsidentenkabinett in den Vereinigten Staaten innehatte, ist nach einem Leben gestorben, das „der exzellenten Bildung und der Erhöhung von Latinos und anderen Farbstudenten“ gewidmet ist, erinnert sich der NALEO-Fonds an diesem Freitag.

Cavazos starb am 15. März im Alter von 95 Jahren, berichtete auf seiner Website die Tex Tech University, von der er auch der erste Latino-Präsident war. Er wurde 1980 gewählt und während seiner acht Amtsjahre unterstützte er lateinamerikanische und schwarze Studenten.

Lauro Cavazos, geboren von einem mexikanischen Vater, wuchs in Texas auf und als er die High School beendete, trat er in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs der Armee bei. Er wurde 1946 entlassen und begann Journalismus zu studieren, entdeckte aber bald seine Leidenschaft für Biologie und wechselte sein Fachgebiet.

1988 war er der erste Hispaniker, der einen Sitz im Präsidentenkabinett innehatte, indem er zum Bildungsminister ernannt wurde, eine Position, die er unter den Bedingungen der ehemaligen US-Präsidenten Ronald Reagan und George W. Bush innehatte.

Als Bildungsminister (1988-1990) setzte er sich für eine stärkere Beteiligung der Eltern in der Lehre ein und leitete den Vorsitz einer Task Force, um die Abbrecherquote von 37% bei hispanischen Studenten zu senken.

„Als mexikanischer Amerikaner der sechsten Generation und als erster Latino des Landes, der eine Position im Präsidentenkabinett einnimmt, hat Lauro Cavazos' Arbeit unsere Gemeinde tiefgreifend beeinflusst“, sagte die National Association of Latino Elelected and Apnoted Officials (NALEO) in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung.

„Cavazos setzt sich für exzellente Bildung und die Verbesserung von Latinos und anderen Farbschülern ein“, fügt er hinzu.

Er war verheiratet und hatte 10 Kinder.

erl/dga