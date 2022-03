Der ehemalige Europameister Poli Díaz wurde zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt

Las Palmas de Gran Canaria (Spanien), 18. März Der Spanier Policarpo Díaz, ehemaliger Europameister im Leichtgewicht, wurde wegen Misshandlung seines Ex-Partners zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Das Gewaltgericht Nr. 2 von Las Palmas de Gran Canaria verurteilte Poli Díaz wegen Misshandlung und Verletzung seines Partners, eine Tatsache, die der ehemalige Boxer, achtmaliger Kontinentalmeister in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, zugab. Wie die Pressestelle des Obersten Gerichtshofs der Kanarischen Inseln (TSJC) an diesem Freitag berichtete, trat Poli Díaz am Mittwoch vor dem oben genannten Gericht auf und gab die Ereignisse zu, die zwischen 2018 und 2021 begangen wurden, als das Paar für Zeiträume in der Hauptstadt von Gran Canaria und in Vallecas zusammenlebte. Madrid. TSJC-Quellen haben Efe mitgeteilt, dass der 'Potro de Vallecas, wie er zu seiner Zeit als Boxer bekannt war, ebenfalls untersucht wird, weil er angeblich den Richter bedroht hat, der dann die Untersuchungshaftanordnung erließ. In Bezug auf die verhängte Strafe, die er vollständig verbüßen muss, deutet das Urteil darauf hin, dass der ehemalige Boxer anerkannte, dass er seinen damals romantischen Partner neben der Kontrolle seiner Gewohnheiten auch körperlicher Bestrafung und Einschüchterung ausgesetzt hatte. In den eingestandenen Fakten heißt es, dass Díaz „sie daran gehindert hat, Make-up zu tragen, die Kleidung und Schuhe ausgesucht hat, die sie tragen konnte, sie in der Lage war, außerhalb des Hauses zu arbeiten, und Ausdrücke wie „Bastard, du bist als Frau nicht wert“ aussprach. Ebenso gab der ehemalige Boxer ihr am frühen Morgen des 23. Juni 2021 mehrere Schläge in Form von Schlägen, Stößen und hielt sie sogar am Hals fest und drückte sie, was zu Verletzungen führte, die sieben Tage dauerten, bis das Opfer geheilt war. Poli Diaz muss dem Opfer 3.210 Euro als Entschädigung zahlen und kann sich länger als fünf Jahre nicht an seine Ex-Frau wenden oder mit ihr kommunizieren. Nach Verbüßung der Freiheitsstrafe wird ihr fünf Jahre lang eine Bewährungsmaßnahme auferlegt. Der ehemalige Boxeuropameister wird ebenfalls vom Ermittlungsgericht Nr. 6 von Las Palmas de Gran Canaria untersucht, nachdem die Richterin für männliche Gewalt von La Palmas de Gran Canaria María Auxiliadora Díaz wegen eines Drohungsverbrechens Beschwerde eingereicht hatte, die angeordnet hatte, ihn in Untersuchungshaft zu nehmen. In dem Ermittlungsverfahren, das aufgrund der Beschwerde des Richters im vergangenen November beim Wachgericht eingeleitet wurde, wird auch ein Gefangener untersucht, der sich in Untersuchungshaft befindet, weil er den Haftrichter mit dem Tod bedroht hat und den Díaz im Gefängnis von Gran Canaria getroffen hat. Der Richter erfuhr von den angeblichen Drohungen durch einen Dritten, der ankündigte, dass der Boxer und der oben erwähnte Gefangene Domingo M. sich zusammengeschlossen hatten, um ihr Schaden zuzufügen. TSJC-Quellen haben Efe mitgeteilt, dass der Magistrat beim Gericht von Las Palmas Berufung gegen die einstweilige Verfügung eingelegt hat, die der Freundin des Ex-Boxers auferlegt wurde, weil sie darum gebeten hat, dass sie 100 Kilometer beträgt und nur ein Kilometer gewährt wurde. Der Richter hat aufgrund angeblicher Drohungen eine Polizeieskorte, sagten TSJC-Quellen. CHEF 3 Esslöffel/cmg/ram/og