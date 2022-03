Das erste Gold für Kuba: Lazaro Martínez Gold im Dreifachen mit 17,64

Belgrad, 18 März Lazaro Martínez, 24, gewann an diesem Freitag die erste Goldmedaille bei den Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften, indem er das Dreifachsprungfinale mit einem Rekord von 17,64 Metern gewann, dem besten Weltrekord des Jahres. Die Distanz, die er in seinem ersten Sprung erreichte, brachte ihm den Sieg, den dritten für einen Kubaner in der Geschichte der Meisterschaften. Vor ihm war Yoel Garcia 1997 Champion und 2014 Ernesto Revé. Der kubanische Erfolg war in Belgrad abgeschlossen, da ein anderer auf der Insel geborener Athlet, Pedro Pablo Pichardo, der seit 2017 für Portugal antrat, mit 17,46 Silber gewann, ein portugiesischer Nationalrekord im Hallenplatz. Die Bronze ging an den Amerikaner Donald Scott, der mit 17,21 den Titelverteidiger, seinen Landsmann Will Claye, um zwei Zentimeter schlug. Der ebenfalls in Kuba geborene Spanier Jordan Díaz verpasste den Termin verletzungsbedingt und führte mit 17,27 die Weltrangliste des Jahres an. CHEF sn/jad