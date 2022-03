DANE: Die Wirtschaft des Landes wuchs im Januar 2022 um 7,8%

El director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Juan Daniel Oviedo, en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Juan Daniel Oviedo, Direktor der Nationalen Verwaltungsabteilung für Statistik (DANE), veröffentlichte die Zahlen zu einem Anstieg der kolumbianischen Wirtschaft im Januar dieses Jahres. Diese Informationen basieren auf den Zahlen von 2021 zum selben Datum.

Die staatliche Einrichtung berichtete über die Aktivitäten, die am meisten zum Wirtschaftswachstum beigetragen haben, wobei Transport und Lagerung, Handel, Beherbergungs- und Lebensmitteldienstleistungen hervorgehoben wurden, die als Dritte eingestuft wurden und 6,3% der 7,8% -Punkte ausmachten, die im Wachstum der kolumbianischen Wirtschaft verzeichnet wurden.

Obwohl sich die Zahlen verbessern, ging der Januar 2022 im Vergleich zum Dezember 2021 um 2,2 Punkte zurück, eine übliche Korrektur aufgrund des Rückgangs des Geschäfts während der Weihnachtszeit.

In der Zwischenzeit waren einige Aktivitäten wie Finanz- und Versicherungswesen mit einem Rückgang von 28,6% betroffen, wobei auch der Januar 2021 als Referenz und bis zu etwas mehr als 25% im Vergleich zu 2020 herangezogen wurde.

„Dies ist auf die letzte Zahlung der Vergütung im Zusammenhang mit dem Hidroituango-Projekt zurückzuführen“, kommentierte der Direktor des Unternehmens.

An diesem Freitag wurden die Ergebnisse des ISE Indicator of Economic Monitoring im Rahmen einer Pressekonferenz unter der Leitung von Direktor Oviedo vorgestellt. Es fiel auch auf, dass die künstlerischen, kulturellen und Unterhaltungsaktivitäten wuchsen.

Laut dem Leiter von DANE war dies auf die Flexibilität der Biosicherheitsmaßnahmen in Bezug auf Covid-19 und seine verschiedenen Maßnahmen in diesem Jahr in den verschiedenen Räumen und Veranstaltungen des Landes zurückzuführen, einschließlich einer größeren Kapazität in Bars, Restaurants, Erholungs- und Sportstätten, wie sowie Veranstaltungsorte im Freien, an denen Konzerte stattfinden.

„Dies ist ein Beitrag zur Aufhebung der Mobilitäts- und Kapazitätsbeschränkungen, die sich auf die Reaktivierung von Kunst- und Unterhaltungsaktivitäten auswirkten“, kommentierte Juan Daniel Oviedo.

In der monatlichen Variation von -2,2% versichert DANE, dass dies auf einen Rückgang der landwirtschaftlichen Aktivität und Förderung zurückzuführen ist, der letztendlich zu einem Rückgang von 0,3% führte, als es bei 2,7% lag.

Auf der anderen Seite trugen Nebentätigkeiten wie die Herstellung von Textilien, Lebensmitteln und Getränken sowie alles, was mit der Herstellung von Gegenständen auf der Basis von Erdöl, Gummi und anderen Materialien zu tun hat, 1,8% zum Wirtschaftswachstum des Landes bei, wobei 12,4 Prozentpunkte die Zahl innerhalb der jährliche Änderung präsentiert.

Schließlich schließt der Direktor von DANE mit dem angekündigten Wirtschaftswachstum des Landes: „Dies spiegelt wider, dass das Wachstum der Wirtschaftstätigkeit und Beschäftigung im Januar seine Wachstumslücke vergrößert hat, ein Element, das bei der Dynamik der wirtschaftlichen Erholung und Beschäftigung berücksichtigt werden muss“.

Die gewichteten Werte jeder der Aktivitäten entsprachen somit ihrem Anstieg: primäre (12,8%), sekundäre (17,4%) und tertiäre (69,8%) Aktivitäten gemäß dem Bericht der nationalen statistischen Einheit.





