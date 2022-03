Costaricanische Präsidentschaftskandidaten tauschen Kritik aus

San José, 18. März Costa Ricas Präsidentschaftskandidat für die Nationale Befreiungspartei, José María Figueres, warnte vor dem Populismus seines Gegners Rodrigo Chaves von der Sozialdemokratischen Partei und dem Risiko, das er für das Land darstellen könnte. Beide Kandidaten, die sich am 3. April in einer zweiten Runde gegenüberstehen werden, tauschten Kritik aus. Der ehemalige Präsident (1994-1998) Figueres wies bei einem Besuch bei seinen Anhängern in der Provinz Cartago darauf hin, dass die Abstimmung für Chaves „ein Sprung ins Leere“ sei und ein „Risiko der Zerstörung“ mit sich bringt. „Dieses populistische Modell haben wir bereits in anderen Ländern in der Nähe von Costa Rica gesehen. Das ist das Modell, das zur Zerstörung anderer Gesellschaften geführt hat und das hier nicht passieren wird „, sagte Figueres. Der liberationistische Kandidat fügte hinzu, dass der Vorschlag seiner Partei im Gegenteil einen „Respekt vor der Demokratie und der Institutionalität des Landes“ beinhaltet und auch „einen robusten Plan und ein Team von Menschen habe, die in der Lage sind, ihn zu erfüllen“. Chaves seinerseits antwortete in einer an die Medien verteilten Erklärung seinem Gegner, dass die Menschen aufgrund des „Vakuums, dass Sie (Befreiung) das Land verlassen haben“ nach Veränderung suchen. „Die Schränke und Küchen von Hunderttausenden von Costa-Ricanern sind leer wegen der Verantwortungslosigkeit Ihrer Regierung, der nationalen Befreiung, von Oscar Arias (2002-2006) und Laura Chinchilla (2010-2014) und wie Sie das Land zusammen mit der PAC (der regierenden Citizen Action Party) verwaltet haben die letzten 16 Jahre „, sagte Chaves. Der Kandidat, der während der Kampagne mehrere Medien wie La Nación und Teletica angegriffen hat, betonte, dass „die Menschen erkennen, dass Veränderungen unverzichtbar sind und aufgrund des von Ihnen geschaffenen Vakuums sofort erfolgen müssen, da das Vakuum des Vertrauens in Bezug auf die Ehrlichkeit derer, die uns regiert haben.“ „Die Leute wissen, dass es bei Veränderungen nicht darum geht, Ihnen die Schlüssel zurückzugeben. Don José María tritt jetzt von selbst zurück „, sagte Chaves. Die zweite Wahlrunde in Costa Rica findet am 3. April statt.