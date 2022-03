Costa Rica mit Keylor Navas zum dreifachen Endtermin von Convacaf

Costa Rica wird vor dem dreifachen Ausscheidungstermin von Convacaf für die Catar-2022-Weltmeisterschaft mehrere wichtige Abwesenheiten haben, obwohl es seine großartige Figur haben wird, Torhüter Keylor Navas.

Trainer Luis Fernando Suárez gab diesen Freitag die Liste der Mannschaften bekannt, mit denen er die Spiele gegen Kanada, El Salvador und die Vereinigten Staaten antreten wird, die bestimmen werden, ob Costa Rica die Weltmeisterschaft erreicht.

Costa Rica, das in den letzten Jahren sein Exportvolumen an Fußballern verringert hat, hat nur sieben Legionäre berufen, darunter Navas, den PSG-Torhüter. Die anderen 20 Aufrufe kommen von der lokalen Ebene.

Die Namen, die aus dem Ausland kommen werden, sind Juan Pablo Vargas (Millionäre, Kolumbien), Francisco Calvo (San Jose Earthquakes, USA), Ronald Matarrita (Cincinatti FC, USA), Bryan Oviedo (Kopenhagen FC, Dänemark), Alonso Martinez (Lommel, Belgien) und Joel Campbell (Monterrey, Mexiko).

Die „Sele“ belegt den fünften Platz im achteckigen Convacaf mit 16 Punkten in 11 Spielen, derzeit außerhalb der direkten Qualifikation (drei Plätze für Convacaf) und des Playoffs gegen Neuseeland.

Vor dem Triple-Date liegen die drei besten Plätze in den Händen von Kanada (25), den Vereinigten Staaten (21) und Mexiko (21).

Costa Rica wird am Donnerstag, dem 24. März, Gastgeber der Kanadier sein, El Salvador am 27. besuchen und am 30. in den Vereinigten Staaten vor Ort sein.

Der beschworene:

Torhüter: Keylor Navas (Paris Saint-Germain, Frankreich), Leonel Moreira (Alajuelense), Esteban Alvarado (Herediano).

Verteidiger: Kendall Waston (Saprissa), Juan Pablo Vargas (Millionäre, Kolumbien), Daniel Chacon (Cartaginés), Keysher Fuller (Herediano), Carlos Martinez (San Carlos), Francisco Calvo (San Jose Erdbeben, USA), Ronald Matarrita (FC Cincinatti, USA), Ian Lawrence (Alajuelense), Bryan Oviedo (Kopenhagen FC, Dänemark).

Flyer: Jelzin Tejeda (Herediano), Orlando Galo (Herediano), Youstin Salas (Griechenland), Douglas López (Santos). Celso Borges (Alajuelense), Bryan Ruiz (Alajuelense), Brandon Aguilera (Guanacasteca), Gerson Torres (Herediano), Carlos Mora (Alajuelense), Jewison Bennette (Herediano), Alonso Martinez (Lommel, Belgien).

Vorwärts: Joel Campbell (Monterrey, Mexiko), José Guillermo Ortiz (Herediano), Johan Venegas (Alajuelense), Anthony Contreras (Guanacasteca).

DT: Luis Fernando Suarez

g/ol