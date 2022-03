Brasiliens Richter am Obersten Gerichtshof ordnet Telegrammsperre an, Schlüssel-App für Bolsonaro

Ein Richter des brasilianischen Bundesgerichts ordnete am Freitag die Sperrung von Telegram an, einem wichtigen Medium für Präsident Jair Bolsonaro und seine Unterstützer angesichts der Wahlen, da die beliebte Plattform nicht mit den Behörden zusammenarbeitet oder Desinformation bekämpft.

Richter Alexandre de Moraes erklärte, dass die Plattform „mehrmals die Teilnahme an Gerichtsbeschlüssen eingestellt habe“ und in der auf der STF-Website veröffentlichten Entscheidung „die vollständige und vollständige Einstellung des Betriebs von Telegram in Brasilien“ festgelegt habe.

Die beliebte Plattform russischer Herkunft mit Sitz in Dubai ist auf 53% der brasilianischen Mobiltelefone installiert und wächst laut dem Obersten Wahlgericht am schnellsten in Brasilien.

Und es ist der Schlüssel zur Wahlstrategie des rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro, der sich im Einklang mit der Plattform für unbegrenzte Meinungsfreiheit einsetzt.

In seiner Entscheidung, die auf eine Anfrage der Bundespolizei reagiert, gab der Richter der National Telecommunications Agency (Anatel) 24 Stunden Zeit, „sofort alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Maßnahme umzusetzen“.

Außerdem wurden Apple- und Google-Unternehmen und Internetanbieter in Brasilien aufgefordert, innerhalb von fünf Tagen Mechanismen einzuführen, um die Nutzung der Anwendung im Land nicht durchführbar zu machen.

Die „vollständige und umfassende“ Aussetzung von Telegram wird „bis zur wirksamen Einhaltung der zuvor erlassenen gerichtlichen Entscheidungen dauern“, sagte der Richter, der Unternehmen, die gegen seine Anordnung verstoßen, eine tägliche Geldstrafe von 100.000 Reais, etwa 20.000 Dollar, verhängte.

Am Freitagnachmittag funktionierte die App noch.

Unter den von Telegram nicht erfüllten Befehlen, die zu seiner Sperrung geführt haben, zitiert Moraes die Führung offener Profile des bolsonarischen Bloggers Allan dos Santos, der wegen Verbreitung von Fehlinformationen untersucht wird, sowie die mangelnde Zusammenarbeit bei sexuellem Missbrauch von Minderjährigen und Kinderpornografie.

Er erinnert sich auch daran, dass das Oberste Wahlgericht Brasiliens erfolglos versucht hat, Vertreter von Telegram zu einem Treffen einzuberufen, damit das Unternehmen angesichts der Präsidentschaftswahlen im Oktober bei der Bekämpfung von Fehlinformationen zusammenarbeiten kann, wie Twitter, TikTok, Facebook, WhatsApp, Google, Instagram, YouTube und Kwai wurden kompromittiert.

- Eine „nicht überraschende“ Maßnahme -

Die Plattform, die in mehreren Ländern wie Indien und Russland verboten oder restriktiven Maßnahmen unterliegt, ist seit langem im Visier der brasilianischen Behörden, insbesondere verärgert darüber, dass das Unternehmen in Brasilien keine rechtliche Vertretung hat und nicht auf ihre Forderungen reagiert um eine Lawine von Fehlinformationen bei den Wahlen im Oktober zu vermeiden, wie sie den Wahlkampf 2018 erschüttert hat, insbesondere über WhatsApp.

„Die Maßnahme ist weder überraschend noch unerwartet und wird große politische und wahlpolitische Auswirkungen haben“, kommentierte Pablo Ortellado, Koordinator des Digital Political Debate Monitor, auf Twitter.

Für den Professor lässt die Blockade Telegram zwei Alternativen: „Entweder reagiert es auf das brasilianische Justizsystem, um zu vermeiden, dass einer seiner größten Märkte verloren geht (...), oder es wird dauerhaft blockiert, was einen der Hauptbestandteile des Wahlkampfes bewegen würde.“

Seit Monaten konzentriert Bolsonaro seine Mitgliedschaft in Telegrammgruppen und -Kanälen, nachdem einige seiner Beiträge auf Youtube, Twitter und Facebook aufgrund falscher Informationen gelöscht wurden.

In einer Nachricht, die an diesem Freitagmorgen auf Twitter gepostet wurde, sagte Bolsonaro, als er die Einweihung einer Arbeit der Regierung ankündigte: „Jeden Tag bringt unser Telegramm viele Aktionen von nationalem Interesse mit sich, die leider von vielen weggelassen wurden.“

„Sei willkommen und teile die Wahrheit“, schrieb er und förderte seinen Kanal auf Telegram.

Im Gegensatz zu anderen Anwendungen ermöglicht Telegram Gruppen von bis zu 200.000 Personen Kanäle ohne Benutzerbeschränkung und moderiert praktisch keine Inhalte, sodass das Potenzial für virale Inhalte unendlich ist.

Darüber hinaus gibt es geheime Chats und Nachrichten können sich selbst zerstören.

Auf seiner Website rühmt es sich, „sicherzustellen, dass keine Regierung oder kein Block gleichgesinnter Länder in die Privatsphäre und Meinungsfreiheit der Menschen eindringen kann“.

