Borja Iglesias: „Ein harter Tag“, aber „es gibt ein aufregendes Saisonende“

Sevilla, 16 Mrz Betis Mittelstürmer Borja Iglesias beklagte den Verlust über das Horn seiner Mannschaft gegen Eintracht in der zweiten Runde der Europa League und sagte, dass der Zusammenstoß ihnen „entgangen“ sei, weil das Team „voll und ganz davon überzeugt ist, was es tut“ und hat „noch ein Finale von aufregender Saison“. Borja Iglesias kam in der 78. Minute des Spiels heraus, um den Brasilianer William José Da Silva zu ersetzen, und zwölf später erzielte er das Tor, das in der neunzigsten Minute das Unentschieden verursachte, und hatte die Möglichkeit, in der Verlängerung einen weiteren Kopfball zu erzielen, der an die Eintracht-Querlatte ging. Er beschrieb in Aussagen gegenüber Betis Fernsehen als „eine Schande“, nicht das Ziel der Betica-Klassifikation zu erzielen, und erklärte, dass dies darauf zurückzuführen sei, wie der Ball zu ihm kam, bevor er betonte, dass trotz der harten Arbeit der Nacht in Frankfurt die Bedeutung sei, dass das Team „voll überzeugt“ sei von dem, was es tut“. Der galizische Punta beklagte die Niederlage, obwohl er erfuhr, dass das Team „super involviert“ ist und mit den Herausforderungen der Liga und des Finales der Copa del Rey am 23. April konfrontiert war, was „der Schlüssel“ eines Saisonfinales ist, das als „aufregend“ und mit „sehr wichtigen Herausforderungen“ vorhergesagt wurde. „Wir werden alles genießen“, sagte der 'Panda' nach einer „harten“ Nacht, die es zu vergessen gilt und in der er das Positive aus der Beteiligung aller Spieler an Manuel Pellegrinis Projekt herausholte.