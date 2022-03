Bolsonaro trägt einen Federkopfschmuck als Hommage an seine indigene Politik

Brasilia, 18. März Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro, der einen Federkopfschmuck und Angehörige verschiedener Stämme trug, erhielt am Freitag von seiner eigenen Regierung Anerkennung für seine indigene Politik, die von den meisten indigenen Völkern abgelehnt wurde. „Wir sind genau dieselben. Wir alle sind durch die Gnade Gottes auf die Erde gekommen „, sagte Bolsonaro mit einem indigenen Mädchen im Arm, als er die Medaille für indigene Verdienste erhielt, die 1972 von der Diktatur geschaffen wurde, die das Land zu dieser Zeit regierte. Laut dem Justizministerium, das diese Auszeichnung an den Führer der äußersten Rechten verliehen hat, handelt es sich um eine „Anerkennung seiner wichtigen Dienste altruistischer Natur im Zusammenhang mit dem Wohlergehen, dem Schutz und der Verteidigung indigener Gemeinschaften“. „Sie sind lange vor uns hier angekommen, aber mit der Zeit haben wir uns integriert“, sagte Bolsonaro mit einem auffälligen Federkopfschmuck auf dem Kopf und sprach Dutzende von Ureinwohnern an, die an der Zeremonie teilnahmen. „Alles, was wir wollen, ist, dass Sie auf Ihrem Land das tun, was wir auf unserem Land tun“, denn „wir sind Brüder, wir sind Freunde und wir sind nicht anders“, sagte er in einem klaren Hinweis auf ein Projekt, das seine Regierung fördert, um die Ausbeutung von Mineral- und Waldressourcen in indigenen Reservaten zu befreien. Der Preis wurde ihm zu einer Zeit auferlegt, als die Regierung den Kongress drängt, die Diskussion über dieses Projekt zu beschleunigen, dem sich die überwiegende Mehrheit der indigenen Völker widersetzt, die die ökologischen Auswirkungen der Freisetzung produktiver Aktivitäten fürchten, die jetzt gesetzlich in ihren Reserven verboten sind. In den letzten Wochen hat Bolsonaro unter anderem argumentiert, dass indigene Gebiete reich an Kalium und anderen Mineralien sind, die zur Herstellung von Düngemitteln benötigt werden, die aufgrund der Wirtschaftssanktionen gegen Russland nach seiner Invasion in die Ukraine knapp werden. Bolsonaro kam im Januar 2019 an die Macht und hat seitdem, wie er in seiner Kampagne versprochen hatte, keinen „Millimeter“ neuer indigener Gebiete erkannt und den handwerklichen Bergbau gefördert, der größtenteils illegaler Natur ist und der die Ursache für gewaltsame Konflikte und Invasionen von Reserven ist. Es hat auch schrittweise die Budgets für den Schutz der indigenen Völker gekürzt, ebenso wie diejenigen, die sich auf die Umwelt und die Schutzgebiete beziehen. Angesichts dieser Politik reichte die Artikulation der indigenen Völker Brasiliens (Apib), eine der größten Gruppen, die brasilianische ethnische Gruppen vertritt, im vergangenen Jahr vor dem Internationalen Strafgerichtshof einen Vorwurf des Völkermords gegen das Staatsoberhaupt ein. CHEF Netz/Mat/Kopie (Video)