„Audiovisuelle Wiedergeburt“: der lange und gewundene Weg einer Idee und ihre schwierige Umsetzung

Der Aufruf „Renacer Audiovisual“, eine gemeinsame Initiative des Ministeriums für Kultur und des Ministeriums für Medien und öffentliche Kommunikation, die jedoch vom Wirtschaftsministerium für insgesamt 2,4 Milliarden Pesos auffallend verwaltet und durchgeführt wurde, basierte auf einer Erklärung der guten Absichten: „Produktion und Arbeit generieren „in der argentinischen audiovisuellen Industrie, die in den ersten beiden Jahren der Pandemie schwer getroffen wurde. Es ist auch bemerkenswert für den föderalen Charakter des Aufrufs, der die Auswahl von Produktionen aus allen Provinzen und/oder Regionen Argentiniens ermöglichte.

Jetzt, im Jahr 2022, sind einige der 81 Projekte, die in den 5 festgelegten Kategorien (Unitary Documentary, Documentary Series, Fiction Series, Historical Fiction Series und Animationsserie) ausgewählt wurden, bereits im Gange oder beginnen, und die erste Rate des Gesamtbudgets jedes ausgewählten wurde bezahlt. Die gewährten Zahlen reichen von 5 Millionen Pesos für Dokumentarfilme der provinziellen oder regionalen Produktion bis zu mehr als 66 Millionen Pesos für nationale Koproduktionsserien.

Gute Absichten scheinen jedoch durch eine Reihe von Schlamperei und Improvisationen zerstört zu werden, zusätzlich zum alles verzehrenden inflationären Galopp und verflüssigt in diesem speziellen Fall die geschätzten und ausgezeichneten Zahlen. Das heißt: Produktionen, die im Oktober 2021 einen Wert schätzten, erhielten im Februar 2022 die erste Rate dieses Geldes. „Es ist nicht mehr dasselbe, man muss die Kosten oder Drehtage, die Anzahl der Schauspieler usw. reduzieren“, sagt einer der ausgewählten Produzenten.

Im Hintergrund taucht eine ungelöste zentrale Frage auf: In Argentinien gibt es im Gegensatz zu den meisten lateinamerikanischen Ländern keine Bedingungen und Anreize, um Investitionen aus einer Branche anzuziehen, die audiovisuelle Inhalte für Streaming-Plattformen generiert - die ihre“ Goldenes Zeitalter „in der Welt, das es den kostbaren Dollars ermöglichen würde, in die argentinische Wirtschaft einzutreten. „Victoria Alonso, Argentinien und Präsidentin von Marvel, war 2019 und sagte mir, dass sie wegen all der Hindernisse, die es gibt, nicht nach Argentinien kommen und filmen will“, sagte ein ehemaliger Beamter aus der Region gegenüber Infobae Cultura.

Die Ankündigung von „Renacer Audiovisual“ erfolgte am 10. August 2021

„Dieser Wettbewerb entstand aus der Idee des Kulturministers, der Filmemacher ist, weil die Untätigkeit der INCAA berüchtigt ist: Warum sollten sie es sonst tun, wenn es bereits eine bestimmte Stelle gibt, die über Struktur, Fachwissen und Geld verfügt?“ , sagte Infobae Cultura, einer gut informierten Quelle im audiovisuellen Bereich. „Künstler, die auf Beamte gestellt werden, arbeiten nicht“, ist in einigen offiziellen Büros über das Management von Luis Puenzo zu hören. Die Wahrheit ist, dass die Idee der „Wiedergeburt“ mit Unterstützung von Vizepräsidentin Cristina Kirchner in der Wirtschaft akzeptiert wurde, aber diesem Ministerium blieb die Verwaltung und Ausführung der Mittel überlassen.

Zweitens, und vielleicht aus dieser Entscheidung abgeleitet, war die Anforderung, den zugesprochenen Betrag in Rechnung stellen zu müssen, überraschend. Dies ist bei dieser Art von Kulturgesprächen nicht üblich: Die Rechnungsstellung impliziert die Zahlung der Mehrwertsteuer im Voraus, weshalb mehrere der Gewinner das Geld aufgegeben haben, bevor sie es erhalten haben. „Die Beträge waren relativ niedrig und als sie herausfanden, dass sie sie in Rechnung stellen mussten, gingen sie zurück“, verrät ein Hersteller. „Deshalb heißt es, dass eine solche Alternative aufgetaucht ist. Es war mehr auf ein wirtschaftliches Problem als auf das Management politischer Einflüsse und/oder Bevorzugung zurückzuführen.“ Unter den ausgewählten Projekten befinden sich mehrere Projekte von Produzenten wichtiger Akteure auf dem lokalen Markt wie Nacho Viale, Martín Kweller und Fernando Sokolowicz.

Für Daniel Pensa, Produzent eines der ausgewählten Projekte und zweiter Vizepräsident der Filmakademie, „war es ein transparenter Wettbewerb mit einer sehr vorbereiteten Jury, aber die Mehrwertsteuer ist schädlich“. Und er fügt hinzu: „Wie geht man mit der Inflation um? Das ist jenseits der Kultur, es hat mit der wirtschaftlichen Realität zu tun.“ Fernando Sokolowicz erklärt: „Es wird immer deutlicher, dass Argentinien nicht in die Auswahl der Festivals eintritt, mit Ausnahme von Produkten von globalen Plattformen, und dies hat damit zu tun, dass die Zahlen nicht schließen. Aber wenn ich vergesse, was falsch ist, verstehe ich es als Impuls. Begrüßen Sie jedes Projekt, das die kulturelle Identität des Staates beinhaltet, wie dies in den meisten westlichen Ländern der Fall ist.“

Bei der Konsultation zu dieser Mitteilung enthüllten zwei der Mitglieder der verschiedenen Jurys jeder Kategorie die Kriterien und bestritten in beiden Fällen jegliche politische Einmischung in die Auswahl. Für die Produzentin Lita Stantic „gab es keinerlei Druck, es war völlig kostenlos“. Und der Filmemacher Benjamín Avila erklärte: „Ich war Teil einer sehr vielseitigen Jury und habe beschlossen, die Qualität und Machbarkeit der Produktion zu bewerten“.

Eine weitere Frage tauchte auf, weil das Anruffenster ebenfalls sehr kurz war, obwohl später die Fristen verlängert wurden. Es sollte mit den Zahlungen vor den Zwischenwahlen eintreffen, aber es geschah nicht und das führte zu Unzufriedenheit. Schließlich scheint der Status eines „Partners“ des Staates beim Verkauf dieser Produktionen im Ausland nach Ansicht des Sektors nicht sehr effektiv zu sein. „Dass das Produkt vom Staat stammt, ist ein Problem. Was dem Produzenten hilft, ist, Eigentümer zu sein und ihn dann zu vermarkten. Dies wird bei diesen Projekten nicht passieren „, sagte eine andere konsultierte Quelle.

