Ariana DeBose vom Broadway bis zum Oscar: „Ich hatte noch nie eine solche Sichtbarkeit“

Javier Romualdo Los Angeles (Kalifornien), 18. März (EFEUSA). - Ariana DeBose vermisst den Oscar nur, weil sie in einem Jahr alles gewonnen hat: Bafta, Critics Choice, SAG Awards und Golden Globes. Aber die Schauspielerin von „West Side Story“, die ein Jahrzehnt auf der Bühne stand, bevor sie im Kino den Ball spielte, weiß, dass sie sich in einer anderen Phase ihrer Karriere befindet. „Ich hatte noch nie eine solche Sichtbarkeit. Ich arbeite seit meinem 18. Lebensjahr und bin jetzt 31 Jahre alt. Nachdem ich eine so gut angenommene Rolle gespielt habe, habe ich die Möglichkeit, viel über mich selbst zu sprechen „, erklärt DeBose in einem Videoanruf mit Efe. Die in den USA geborene Schauspielerin puertoricanischer Herkunft gibt ihrer Werbekampagne den letzten Anstoß, um den Oscar für die beste Nebenleistung zu gewinnen, um die historische Anita aus „West Side Story“ zum Leben zu erwecken. Da die Abstimmungsfrist jetzt für Mitglieder der Hollywood Academy geöffnet ist, erscheint ihr Name in den Pools weit über den übrigen Kandidaten: Kirsten Dunst („Die Macht des Hundes“), Aunjanue Ellis („King Richard“), Jessie Buckley („The Lost Daughter“) und Judi Dench („Belfast“). Es gibt kein Medium, Zeitschriftencover oder Werbeplakat, das dem Hurrikan DeBose widersteht, dessen Hollywood-Credits auf den Finger einer Hand gezählt werden und die Fernsehversion des Musicals „Hamilton“ und den Musikfilm „The Prom“ enthalten. „All dies hat mich daran erinnert, dass berühmt oder anerkannt zu sein etwas anderes ist als Schauspielerin zu sein. Ich hatte nie den Wunsch, einflussreich zu sein, es war nie meine Liga „, räumt er ein. ANITA AUS „WEST SIDE STORY“, EINE ROLLE, DIE DIE SCHAUSPIELERIN SEGNET, DIE SIE SPIELT Aber die Rolle dieser jüngsten Ausstellung scheint die Schauspielerin zu segnen, die sie übernimmt: In der neuen Version von „West Side Story“ unter der Regie von Steven Spielberg ist DeBose Anita, dieselbe, die Rita Moreno in der Adaption von 1961 spielte. Moreno war dann die erste hispanische Frau, die den Oscar gewann, den DeBose gleich bekommen wird. Aus diesem Grund dankte die junge Frau bei der Critics Choice-Zeremonie Moreno „dafür, dass sie anderen lateinamerikanischen Schauspielerinnen den Weg geöffnet hatte“, nachdem sie einen Preis gewonnen hatte, für den die Veteranin auch um ihre kleine Rolle in der neuen Adaption des Musicals konkurrierte. Was wie ein Abschlusszyklus aussah, verbirgt tatsächlich die Eröffnung vieler Möglichkeiten, denn die Anita, die DeBose zum Leben erweckt, unterscheidet sich stark von der im Originalfilm. „Ich bin Afro-Latina, ich gehe anders um die Welt und ich denke, das macht sie (Anita) anders“, erklärt sie. Ich wollte Themen wie Akzeptanz und Zugehörigkeit untersuchen.“ Dies wurde Spielberg in der letzten Phase des Castings von „West Side Story“ erzählt, als sie, nachdem sie ihre Gesangs- und Tanzfähigkeiten unter Beweis gestellt hatte, sagte, sie sei „eng“, schwarz und daher „ihre Anita wäre es auch“. „HOLLYWOOD PORTRÄTIERT, WAS ER FÜR DIE LATINO-ERFAHRUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN HÄLT“ Die Figur, die diese Worte im Film in perfektem Spanisch wiederholt, erweiterte schließlich die Identitätsherausforderungen, die sich im Drehbuch eines Films widerspiegeln, der, wenn er sich durch irgendetwas hervorgetan hat, darauf zurückzuführen ist, dass er die Rassenspannungen im New York des 20. Jahrhunderts angeheizt hat. „Hollywood hat sich daran gewöhnt, das darzustellen, was ihrer Meinung nach die Erfahrung der Latinos in den Vereinigten Staaten ist. (...) Aber es gibt viele Möglichkeiten, als spanischer Mensch in den USA zu leben und zu gedeihen. Wir kratzen nur an der Oberfläche „, sagt er. Eine Rede, die für Hollywood interessant ist, wo bereits zukünftige Projekte von Spionagefilmen („Argylle“) bis hin zu Science-Fiction („I.S.S.“) gesichert sind. Ihre Arbeit am Broadway bot ihr die besten Werkzeuge als Performerin, und deshalb gibt es für sie „keinen Unterschied darin, wie eine Figur geschaffen wird, sondern darin, zu verstehen, wer ihr Publikum ist“. Wenn Ruhm „als Ableitung seiner Arbeit“ kommt, willkommen, aber für DeBose ist die Priorität eine andere. „Ich liebe es Schauspielerin zu sein und werde so viel schauspielern, tanzen und singen, wie es mir erlaubt ist“, verspricht sie. EPHESOS Romu/agf (Foto)