Argentiniens Sequeira beschert Querétaro den ersten Triumph seit den gewalttätigen Ereignissen

Morelia (Mexiko), 17. März Argentiniens Leonardo Sequeira erzielte am Donnerstag das Tor, das dem Mexikaner Gallos Blancos de Querétaro den 2:1 -Sieg gegen San Luis bescherte, was sein erster Sieg seit den gewalttätigen Ereignissen in seinem Stadion war. Zu Beginn des 11. Spieltages des Clausura-Turniers war Ángel Sepúlveda der andere Torschütze für Los Gallos, der am 5. März einen massiven Kampf zwischen Fans seines Teams und Atlas erlebte, bei dem 26 verletzt wurden. Der Spanier Unai Bilbao ermäßigte für San Luis. Nach dem Spiel gegen Atlas, das sie mit 0-3 durch Gewalt verloren haben, fügte Queretaro, dreizehnter in der Gesamtwertung, einen 1:0 -Zusammenbruch gegen Necaxa hinzu. San Luis versuchte bei seiner ersten Ankunft im Konkurrenzgebiet der 11. Minute einen Schritt voraus zu sein, aber der uruguayische Torhüter Washington Aguirre stoppte einen Schuss von Jair Diaz mit einer Bilge. Zwei Minuten später erzielte Leonardo Sequeira einen Schuss in der Post, eine Aktion, die einem Gegenangriff vorausging, bei dem der Uruguayer Abel Hernández eine Strafe erhielt. Am 16. führte der Argentinier Rubens Sambueza den von Aguerre verhafteten Strafschuss durch. In der restlichen Anfangszeit erlebte das Duell eine Lethargie ohne offensives Spiel. Als dem Duell in der zweiten Halbzeit nichts passierte, verhängte Bilbao eine Strafe gegen den Ecuadorianer José Angulo, die Angel Sepulveda ihn mit 1:0 zu 61 brachte. San Luis verband sechs Minuten später mit einer weiteren Strafe, die jetzt von Jorge Hernández gegen Jair Díaz begangen wurde und die Bilbao in 1:1 verwandelte. Das Spiel schien unentschieden zu enden, aber der Ausschluss von Ramón Juarez auf 72 öffnete Queretaro die Tür, um das Tor des Sieges zu erzielen. Mit 77 Jahren richtete Pablo Barrera vom linken Flügel aus einen Dienst an der zweiten Stelle an, wo Sequeira das endgültige 2-1 erließ. Der elfte Tag wird am Freitag mit Santos Lagunas Besuch in Puebla fortgesetzt. Am Samstag werden die UNAM Pumas Necaxa, die UANL Tigres nach Monterrey und Pachuca nach Cruz Azul ausrichten. Am Sonntag enden die Spiele, wenn in Amerika Toluca, der Meister des Guadalajara Atlas, Mazatlan FC del León und Tijuana del Juarez FC, stattfindet.