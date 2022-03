AMLO gedenkt der Öl-Enteignung und bestand darauf, eine Selbstversorgung mit Energie zu erreichen

Präsident Andrés Manuel López Obrador sagte, dass Mexiko bis 2023 dank der Inbetriebnahme der Raffinerie Dos Bocas in Tabasco und der Sanierung von sechs weiteren Raffinerien eine Selbstversorgung bei der Herstellung von Benzin, Diesel und Turbosinen erreichen kann.

Er fügte hinzu, dass Mexiko, um die Raffination in diesen Werken sicherzustellen, den Export von Rohöl ab demselben Jahr einstellen werde, da es es für widersprüchlich hielt, diesen Rohstoff zu verkaufen und anschließend die Brennstoffe zu importieren. Er fügte hinzu, dass Petroleos Mexicanos (Pemex) es geschafft habe, den Produktionsrückgang zu stoppen und umzukehren, und Ende dieses Jahres werde es täglich 1,9 Millionen Öl fördern. '

Während der Zeremonie zum Gedenken an den 84. Jahrestag der Öl-Enteignung begründete López Obrador die Energiereformen, da sie es der Regierung ermöglichen, die Produktion und Verteilung von Energie zu kontrollieren, um die Nachfrage auf dem Inlandsmarkt zu befriedigen.

Von der Raffinerie Lázaro Cardenas in Minatitlán, Veracruz, versicherte López Obrador, dass der damalige Präsident Lazaro Cardenas 1938 die Entscheidung getroffen habe, Öl zu verstaatlichen, und Konservative kritisierte, die derzeit gegen das staatliche Eigentum an den Volksunternehmen sind.

Am 6. Dezember 2019 ging Andrés Manuel López Obrador, Verfassungspräsident der Vereinigten Mexikanischen Staaten, auf Tour durch den Quesqui-Brunnen. (Foto: Präsidentschaft)

Nachdem er der Anwesenheit von Lázaro Cardenas Batel, dem Koordinator der Berater der Präsidentschaft von López Obrado, gedankt hatte, erinnerte der Exekutivchef daran, dass die Enteignung durch Öl Mexiko wirtschaftliche Souveränität erlangen konnte, und betonte, dass Öl zum Motor der Wirtschaft wurde.

Der Chef der Exekutive versicherte, dass die neoliberalen Regierungen ihre Verachtung für die Ressourcen der Menschen gezeigt hätten und nachdem sie Ölfelder wie Cantarell überfischt hatten, gaben sie Pemex auf, sodass in den letzten 14 Jahren ein Produktionsrückgang zu verzeichnen war.

In diesem Zusammenhang versicherte er, dass seit Beginn seiner Verwaltung ein Investitionsplan zur Rettung von Pemex umgesetzt wurde und dass die Ölgesellschaft trotz der unerwarteten Krise, die durch die Coronavirus-Gesundheitsepidemie verursacht wurde, den Ressourcenfluss nicht stoppte, um die Erkundung in verschiedenen flachen Gewässern fortzusetzen. Felder und Landbrunnen. Aus diesem Grund wurde der Produktionsrückgang umgekehrt und festgestellt, dass derzeit fast 1,8 Millionen Barrel pro Tag gefördert werden.

Während derselben Zeremonie versicherte Octavio Romero Oropeza, Direktor von Petroleos Mexicanos (Pemex), dass die derzeitige Regierung von López Obrador in Richtung Selbstversorgung mit Energie voranschreitet, und stellte fest, dass Pemex von 2018 bis 2022 die Benzin- und Dieselimporte von fast 800.000 Barrel pro Tag auf nur 436.000, das entspricht 48% pro Tag. einhundert.

Er wies darauf hin, dass von diesen 436.000 Barrel pro Tag, die importiert werden, etwa 250.000 in der Raffinerie Deer Park produziert werden, die vollständig von Pemex erworben wurde. Über diese Raffinerieanlage berichtete er, dass sie derzeit 89 Prozent ihrer Gesamtkapazität ausmacht.

Der Direktor von Pemex betonte, dass mit Unterstützung der Armee, der Marine und der fiktiven Garde bei der Bekämpfung des Kraftstoffdiebstahls in drei Jahren Einsparungen von 165 Milliarden Pesos erzielt wurden, obwohl der Chef von Sedena zu diesem Thema zuvor einräumte, dass dieses Verbrechen immer noch ein Problem für das Land darstellt.

López Obrador erinnerte daran, dass es in seiner Regierung keinen Anstieg der Stromtarife oder einen signifikanten Anstieg der Benzinpreise gegeben habe. In diesem Zusammenhang berichtete das Ministerium für Finanzen und öffentliche Kredite (SHCP) an diesem Freitag, dass die steuerlichen Anreize für Benzin und Diesel zum dritten Mal in Folge weiterhin bei 100 Prozent liegen werden.

