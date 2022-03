Alberto Fujimori: Keiko Fujimori bricht sein Schweigen nach Wiedereinsetzung der Begnadigung an seinen Vater

Die Tochter von Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, sprach zum ersten Mal, seit ihr Vater die Bestätigung der ihr gewährten Begnadigung erhalten hatte im Jahr 2017 vom ehemaligen Präsidenten Peter Paul Kuczynski.

Von außerhalb ihres Hauses in San Borja teilte die ehemalige Präsidentschaftskandidatin der Presse mit, dass zu dieser Zeit die Hauptsache für ihre Familie darin besteht, die Gesundheit des Patriarchen der Familie zu gewährleisten, der empfindlich und „ziemlich zerbrechlich“ ist.

„Jetzt wissen meine Brüder und ich, wo mein Vater bleiben wird. Sehen Sie sich auch alle Details zur weiteren Überwachung Ihrer Gesundheit an. Sie werden sich erinnern, dass er vor ein paar Tagen eine Vorhofflimmerkrise in Kombination mit Lungenfibrose hatte, weil seine Situation ziemlich fragil ist „, sagte er.

„Jetzt, da er in unserer Verantwortung liegt, werden wir sicherstellen, dass seine Gesundheit angemessen kontrolliert wird. (...) In diesen Stunden oder Tagen müssen wir den Ort oder den Ort sehen, die medizinischen Untersuchungen, weil wir wissen, dass er eine ärztliche Untersuchung hatte. Wir werden versuchen, es zu verschieben, aber nicht für lange. Für uns ist das Wichtigste die Gesundheit meines Vaters „, fügte er hinzu.

Zum Urteil des Verfassungsgerichts (TC), das dem ehemaligen Leiter von Staat dank der Stimmen der Richter José Luis Sardón, Ernesto Blume und Augusto Ferrero, der Führer von Fuerza Popular , sagte, sie erwarten vorsichtig, dass das bürokratische Verfahren durchgeführt wird, damit die Freiheit seines Vaters in den kommenden Tagen ausgeführt wird.

„Als Familie liegt es an uns, auf die nächsten Schritte zu warten. Ich habe den Anwälten Dr. Nakasaki und Dr. Riera zugehört, dass die Entschließung erlassen wird. Ich stelle mir vor, dass diese Resolution in den kommenden Tagen an die Justiz gehen muss und dann über das INPE (National Penitentiary Institute of Peru) durchgeführt werden muss „, sagte er.

Zu den negativen Kommentaren, die sie aufgrund der Begnadigung ihres Vaters erhalten hat, sagte Keiko Fujimori, dass die Kritiker „das Recht haben“, sich darüber zu äußern, und beschlossen, sich nicht zu dem Thema zu äußern.

„Im Moment werde ich nicht in Kontroversen geraten. Wie Sie verstehen werden, sind wir als Familie vor allem Gott dankbar, weil diese Entscheidung nach mehreren Jahren, nach denen wir uns gesehnt haben und auf die wir gewartet haben, gerecht wird. Vor allem wegen der Jahre, in denen mein Vater ist, und wegen seines Gesundheitszustandes „, sagte er.

Schließlich enthüllte er Einzelheiten darüber, wie sein Vater die Nachricht von seiner Freiheit erhielt: „Ich konnte mit ihm sprechen. Er rief mich an, er erhielt mit Vorsicht (das Scheitern des TC). Vor allem haben wir ihn um viel Gelassenheit gebeten, denn im Moment müssen wir uns sehr um sein Herz kümmern „, fügte er hinzu.

Dies fällt nur wenige Stunden zuvor mit dem Anwalt des ehemaligen Präsidenten, Cesar Nakasaki, zusammen, der kommentierte, dass Fujimori Fujimori lange geschwiegen habe, als er erfuhr, dass er wieder frei sei.

„Ich habe gerade mit Präsident Fujimori gesprochen und ihm das mutige und historische Urteil mitgeteilt, das das Verfassungsgericht mehrheitlich gezogen hat. (...) er hatte ein tiefes Schweigen und wir umarmten uns gegenseitig. Ich sage ihm, er soll diesen Moment des Glücks genießen. Er kannte die Nachrichten nicht, ich habe sie von dir gehört, der Presse, stell dir ihn vor?“ , teilte den Medien außerhalb des Barbadillo-Gefängnisses mit.

„(Als er die Nachricht von seiner Begnadigung hörte) Der Präsident war begeistert, der Druck wird gemessen. Er fühlte sich offensichtlich sehr erleichtert, weil es, wie wir bereits mit dem Präsidenten gesprochen hatten, völlig unfair war, dass er im Gefängnis sterben sollte. Dies ist keine Frage der Straflosigkeit, er ist seit Jahren im Gefängnis, es geht nicht darum, Bestrafungen zu vermeiden, sondern darum zu bewerten, ob es für einen Mann menschlich ist, im Gefängnis zu sterben „, fuhr er fort.

Es sei darauf hingewiesen, dass Alberto Fujimori bis nächste Woche im Barbadillo-Gefängnis im Bezirk Ate bleiben wird, wo er eine 25-jährige Haftstrafe verbüßt hatte.

