82-70. Exum bricht die Auferstehung des Roten Sterns ab

Barcelona, 18 Mar Barça, nachdem er zu Beginn des dritten Quartals 23 Punkte Einkommen erzielt hatte, beging die Rücksichtslosigkeit, den serbischen Roten Stern zu töten, der das Spiel in der Endphase verschärfte (78-70, min.37), aber Dante Exum gab mit 11 seiner 13 Punkte im vierten Quartal den Tipp balancieren Sie diesen Freitag im Palau Blaugrana (82-70). Dreizehn Punkte ohne Fehler von Nikola Mirotic (Torschützenkönig mit 19 Toren) brachte Barça am Ende des ersten Quartals (22-15) und die Verbindung zwischen Rokas Jokubaitis und Brandon Davies (jeweils 10 Tore in der zweiten Periode) schoss die Barça (42-21, min.16), ein Umsatz, der 23 Punkte erreichte (57-34, min.34, min. .16) .24). Der Rote Stern gab jedoch nie auf und kombinierte die erneute defensive Aggressivität und den Erfolg von Ognjen Dobric (17 Punkte) und kehrte in das Spiel zurück (67-59, min.33), aber Barça biss in der Endphase die Zähne zusammen, um den dritten Sieg in Folge unter allen Wettbewerben zu erringen. Zusätzlich zu den bereits bekannten Verlusten im Barça-Team der Wache Cory Higgins und des Zentrums Pierre Oriola aufgrund von Verletzungen kam in letzter Minute das Fehlen des Zentrums Sertac Sanli aufgrund von Rückenschmerzen hinzu. Sein Platz im Anruf wurde vom 17-jährigen nigerianischen „5" James Nnaji besetzt. Obwohl der Rote Stern mit einem sehr hohen Quintett begann, mit vier Spielern über zwei Metern, explodierte Barça ihre Geschwindigkeit, um mit Leichtigkeit Penetrationen zu erzielen (8-5, min.3). Das serbische Team antwortete mit einer viel aggressiveren Verteidigung auf dem Pot, erzwang vier Niederlagen und erzielte im Übergang (8-11, min.5), aber die Verbindung zwischen Nick Calathes und einem unfehlbaren Nikola Mirotic, der im ersten Quartal 13 Punkte erzielte, ohne einen Schuss zu verpassen, brachte Barça voran (22-15, min.10). Angeführt in der Verteidigung von einem Sergi Martínez, der die Besucherfigur Nikola Kalinic auslöschte, trocknete das katalanische Team den Balkanangriff aus (4 Verluste in Folge, 3 Diebstähle von Martinez) und es war ein offensiver Sturm (42-21, min.16). Die Partnerschaft zwischen elektrischen Rokas Jokubaitis (10 Punkte und 5 Assists in diesem Zeitraum) und dem physischen Einsatz von Brandon Davies (10 Punkte im zweiten Quartal) ließen die Zuschauer von Palau Blaugrana vibrieren, insbesondere in zwei „Gassen“, die der Amerikaner am litauischen Pass gipfelte. Jasikevicius, der Mirotic, Calathes und Nico Laprovittola im zweiten Quartal zur Ruhe gab, ging etwas verärgert über die Symptome der Entspannung in ihren Reihen in die Pause (47-32). Die Rückkehr auf die Strecke der Starter begradigte die Situation (57-34, min.24) mit einer herausragenden Rolle von Rolands Smits (8 Punkte im dritten Quartal), aber ein neuer Defensivrückgang verursachte den Ruf in die Reihen von Jasikevicius (59-44, min.26), der den Sturz trotz des Scheiterns von Barcelona in der Schuss von außen (65-51, min.30). Ein Korb von Nate Wolters löste zu Beginn des vierten Quartals (67-59, min.33) Alarm aus und erweckte die lauteste Version des Palau Blaugrana, diejenige mit dem engen Finale, das ihm so viele Freuden beschert hat, dass er diesen Kurs gegeben hat. Der Rote Stern gab seinen Arm nicht zum Drehen (78-70, min.37), aber der Durchbruch von Dante Exum, der die Verantwortung für einen Angriff übernahm, der bei Penetrationen nicht aufzuhalten war, gleicht das Gleichgewicht zusammen mit Barças defensiver Verbesserung (82-70) aus. - Technisches Arbeitsblatt 82 - Barça (22+25+18+17): Calathes (6), Laprovittola (3), Exum (13), Mirotic (19), Smits (8) -Anfangsmannschaft-, Sergi Martinez (-), Abrines (2), Kuric (3), Davies (12), Jokubaitis (10), Nnaji (2) und Hayes Davis (4) - Deutsch. 70 - Roter Stern (15+17+19+19): Wolters (4), Kalinic (5), Dobric (17), Davidovac (2), Mitrovic (9) -Startteam-, Ivanovic (13), Lazarevic (4), Lazic (-), Markovic (7), White (4) und Kuzmic (5). Schiedsrichter: Oleg Latisevs (LET), Joseph Bissang (FRA) und Tomasz Trawicki (POL). Vorfälle: Das Spiel der dreißigsten Runde der Euroleague wurde im Palau Blaugrana in Barcelona vor 5.728 Zuschauern ausgetragen. CHEF 1012041 xsf/ism