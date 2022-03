72-jähriger mexikanischer Serienfeminizid zu lebenslanger Haft verurteilt

Mexico City, 18. März Andrés „N“, eine mexikanische Serienfeminizid, wurde am Freitag wegen Mordes an einer Frau zu lebenslanger Haft verurteilt, nachdem am Donnerstag bekannt wurde, dass er verurteilt worden war. „Die Generalstaatsanwaltschaft des Staates Mexiko (FGJEM) erhielt eine lebenslange Haftstrafe für Andrés Filomeno Mendoza Celis für einen Frauenmord, der sich im Mai 2021 in der Gemeinde Atizapán ereignete“, teilte die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Mexiko in einer Erklärung mit. Zusätzlich zur lebenslangen Haftstrafe muss Andrés „N“ 448.100 Pesos (ca. 22.006 USD) als Geldstrafe und 1,34 Millionen Pesos (65.807 USD) als Entschädigung für den Schaden zahlen. Die Anhörung fand vor den Strafgerichten der Gemeinde Tenango del Valle statt. Der Mord an Reyna „N“, für den er verurteilt wurde, fand im Mai 2021 statt. „Diese Person wurde wegen dieses Verbrechens für schuldig befunden, das am 14. Mai 2021 in der Beschwerde einer 34-jährigen Frau begangen wurde, die in einem Gebäude in der Calle Margaritas im Viertel Lomas de San Miguel in Atizapán ermordet und zerstückelt wurde, das von der jetzt verurteilten Person bewohnt wurde“, erklärte der Staatsanwaltschaft. Der Mann wurde letzten Juni in der Gemeinde Atizapán im Zentralstaat Mexiko festgenommen. Der Fall schockierte das Land, weil der mutmaßliche Mörder laut lokalen Medien gestanden hätte, dass er in den letzten zwei Jahrzehnten mehr als 30 Verbrechen begangen hat. Die Behörden fanden mehr als 4.300 Skelettreste von 19 verschiedenen Körpern, von denen sechs identifiziert wurden. „Als Ergebnis der bisher durchgeführten Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass dieses Thema mit dem Mord an anderen Personen zusammenhängen könnte“, sagte die Staatsanwaltschaft im Juni. Laut UN Women brach der Skandal aus, als Mexiko mit einer Krise sexistischer Gewalt konfrontiert war und vor der täglich mehr als 10 Frauen getötet wurden. Die mexikanische Regierung verzeichnete 2021 1.004 Opfer von Frauenmorden, ebenso wie kriminalisierter Mord, der durch geschlechtsspezifische Gewalt motiviert ist, 2,66% mehr als 2020. CHEF ai/jmrg/jrh (Foto)