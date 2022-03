1-1. Getafe überlebt die Belagerung von Athletic in Minderwertigkeit

Ramon Orosa Bilbao (Spanien), 18 Mrz Athletic Club und Getafe erzielten in San Mamés in einem Spiel mit Toren von Enes Ünal und Yuri Berchiche in der ersten Halbzeit ein Tor, in dem die Heimmannschaft die Minderwertigkeitszahlen aufgrund des Ausschlusses von Jorge Cuenca im letzten Quartal des Spiels nicht ausnutzte. Es war ein Kampf klarer Dominanz von Bilbao, wenn auch vielleicht eher gegen elf als gegen zehn, bei dem David Soria es schaffte, die Schüsse von Iñaki Williams, der gegen das Tor abgelehnt wurde, und Daniel Vivian zu gewinnen. Mit diesem Ergebnis sieht Athletic, wie schwierig die europäische Qualifikation, die es anstrebt und die vorläufig noch sechs Punkte übrig ist, immer schwieriger wird, und Getafe gewinnt Sauerstoff in seinem Kampf um die Mitte des Abstiegs, von dem sie kurzzeitig auf fünf Punkte fliehen. Wie in der letzten Saison ging Getafe voran, bevor die Zuschauer auf ihren Sitzen saßen. Obwohl dieses Mal die etwas mehr als zwei Minuten, die Enes Ünal brauchte, um das Tor zu eröffnen, nicht wie die knapp 19 Sekunden waren, in denen Marc Cucurella es damals tat. Der türkische Widder beendete im zweiten Spiel nach der ersten Ecke des Spiels vor der Heimverteidigung ein Kreuz von rechts von Djené. Obwohl der Header unten nicht sehr eng am Stock lag, war er für Unai Simón sehr stark und sehr schwierig. Von dort aus nahm der Zusammenstoß einen seltsamen Weg, da Athletic ihn trotz der zahlreichen Fehler in den Pässen in Situationen ohne allzu viele Komplikationen, insbesondere von De Marcos, Yeray und Vesga, klar und gelegentlich dominierte. Bei den ersten Ankünfte, zwei von Williams, zwei weitere aus Vesga und einer aus Berenguer, fehlte Athletic den Vorsprung, und erst nach dem Äquator der ersten Hälfte waren die Chancen klar. Interessanterweise reagierte Getafe mit einem Kreuzschuss von Ünal. Der erste große rot-weiße Anlass war ein Kopfball von Vivian, in einem Set-Piece-Stück, gut beantwortete Balo Palos von Soria. In der zweiten kam die Auslosung. Ein Tor von Yuri in seinem Stil, eine Fahrt auf der linken Seite, die sich auf einen Teamkollegen stützte, diesmal Williams, und ein mächtiger letzter Schuss ins Netz. Ein weiterer Schuss von Williams, der von Soria in die Ecke gedrängt wurde, und ein gekreuzter Schuss aus Vivians Gebiet könnte 2-1 sein. Er wurde auch durch zwei weitere Aktionen von Willams bedroht. Beide sind jedoch im Abseits. Wie ein vorheriger, immer noch mit 0-0, bei dem Oscar Simon auf die Probe stellte. Ein Header, der nicht gut ankam Williams eröffnete eine zweite Hälfte, in der VAR im Mittelpunkt stand. Das wurde im Abseits der 1-2 aufgehoben, die Aleñá auf einem Ball von Damián zur ahnungslosen lokalen Verteidigung erzielt hatte. Später wurde Gil Manzano aus dem VOR-Raum gebeten, eine Strafe zu überprüfen, auf die er von Olivera bis Sancet hingewiesen hatte, der am Ende am Rande des Strafraums gefoult wurde. Aber mit der Ausweisung nach Cuenca anstelle der gelben aufgrund des Eintritts vor Oliveras Aktion, die am Ende nicht als strafbar angesehen wurde. Cuenca hielt an, als Sancet der letzte Verteidiger war. Mit Getafes Minderwertigkeit verschärfte sich die Belagerung von Bilbao, die gelegentlich kaum übersetzt wurde. Der einzig klare, ein weiterer Kopfball von Vivian, der von Soria gut abgestoßen wurde. - Technisches Arbeitsblatt: 1 - Sportlich: Unai Simon; De Marcos (Petxarroman, m.89), Vivian, Yeray, Yuri; Berenguer, Victor (Nico Williams, m.72), Vesga, Muniain (Serrano, m.89); Sancet (Raul Garcia, m.78) und Iñaki Williams (Villalibre, m.78). 1 - Getafe: Soria; Damian, Djene, Mitrovic, Cuenca, Olivera; Aleña (Juan Iglesias, m.87), Gonzalo Villar, Oscar (Okay, M. 78); Sandro (Borja Mayoral, m.73) und Enes Ünal (Mata, S.87). Tore: 0-1, m.3: Enes Ünal. 1-1, m.29: Yuri. Schiedsrichter: Jesus Gil Manzano. Er vertrieb Cuenca in der 65. Minute, weil er Sancet als letzter Verteidiger gestürzt hatte, und Jankto, weil er von der Bank aus protestiert hatte, in den 90. Außerdem zeigte er den Einheimischen Vesga (m.79), Petxarroman (m.93) und Yeray (m.96) sowie den Besuchern Mitrovic (m.25), Ünal (m.32), Djené (m.86), Mata (m.93) und Damian (m.97) eine gelbe Karte. Vorfälle: Das Spiel der LaLiga Santander am 29. Spieltag wurde in San Mamés vor 37.367 Zuschauern ausgetragen. CHEF Gol/ismus (Foto)