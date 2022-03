Wann werden Coronavirus-Impfstoffe an Kinder unter 3 Jahren verabreicht?

A child is administered a dose of the Pfizer-BioNTech coronavirus disease (COVID-19) pediatric vaccine, in San Jose, Costa Rica February 23, 2022. REUTERS/Mayela Lopez

Kinder unter 3 Jahren haben in Argentinien keinen Anspruch auf eine COVID-19-Impfung . Selbst in den USA Personen, die das Alter von 5 Jahren noch nicht erreicht haben Das Pfizer-BionTech Research Institute ist das erste Labor in Nordamerika, das eine COVID-19-Impfstoffzulassung für Personen ab 5 Jahren erhalten hat. Und der Sinopharm-Impfstoff erweitert die Margen und ermöglicht die Impfung von Personen über 3 Jahren.

Aber was passiert mit der Bevölkerung vom Neugeborenen bis zum Alter von 3 oder 5 Jahren, je nachdem, wo sie sich auf der Welt befindet oder welche Impfstoffe sie erhält? Die Wahrheit ist, dass es die Bevölkerung ist, die am stärksten gegen das SARS-CoV-2-Coronavirus verbannt ist, da es in dieser Altersgruppe noch keinen Impfstoff gibt.

In den USA suchen Moderna und Pfizer, zwei hochmoderne Labors zur Impfung gegen COVID-19, seit Monaten nach der richtigen Formel, um diese Gruppe von Kindern zu impfen, und hoffen, dass einige Wissenschaftler dies entdeckt haben. Definieren Sie mit „Goldlöckchen“ -Dosierung. Obwohl es genug Kraft hat, um einen dauerhaften Schutz zu bieten, reicht es nicht aus, sich über eine Vielzahl von Nebenwirkungen wie hohes Fieber Gedanken zu machen.

Für Kinder unter 6 Jahren testete Moderna ein Zweidosis-Regime mit einem Viertel der Erwachsenendosis. Im nächsten Monat wird Pfizer voraussichtlich die Zulassung für drei Prick-Therapien für Kinder unter 5 Jahren einholen, und ein Zehntel der Dosis ist bei Personen über 11 Jahren stärker. Moderna wird voraussichtlich auch bald klinische Studiendaten in den folgenden Altersgruppen zwischen 6 und 11 Jahren veröffentlichen.

Yvonne Maldonado, Professorin für pädiatrische Infektionskrankheiten an der Stanford University und einer der führenden Forscher der Testeinrichtung für pädiatrische Impfstoffe von Pfizer, sagte, dass die von Moderna und BioNTech bereitgestellten Daten in den kommenden Wochen wirksam sein werden. Der Wissenschaftler stellte fest, dass Forscher untersuchen, ob Moderna mit einer stärkeren Dosis Moderna „eine stärkere Immunantwort hervorruft“ als Pfizer für kleine Kinder.

Die Option von Moderna hat bei Bundeswissenschaftlern und Impfstoffexperten das Interesse geweckt. Eine Reihe von Studien warf Fragen zur weniger wirksamen Impfstoffschutzzeit von Pfizer bei Kindern im schulpflichtigen Alter auf.

Wie Ofer Levy, ein pädiatrischer Experte an der Harvard University School of Medicine und Mitglied des unabhängigen Impfstoff-Beratungsausschusses der Food and Drug Administration (FDA), erklärte, hat sich Pfizer möglicherweise für Dosen entschieden, die für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren zu niedrig sind. Die Maximierung der Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Bis heute ist dieses Labor das einzige Labor in den USA, das Impfungen für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren zugelassen hat. Erhalten.Die Erlaubnis für Erwachsene gilt für Personen im Alter von 16 und 17 Jahren.

Moderna genehmigte die Impfung von Jugendlichen im Juni, aber die FDA verschob die Überprüfung des Antrags aufgrund von Bedenken hinsichtlich des Risikos einer Myokarditis. Bedenken hinsichtlich des Risikos einer Myokarditis haben zu einer Entzündung der Myokarditis geführt und mit Moderna- und Pfizer-Impfstoffen in Verbindung gebracht. Derzeit schließen in den USA mehr als 22 Millionen Menschen unter 18 Jahren den Pfizer-Impfplan ab, aber die Anträge haben sich stabilisiert. Beispielsweise hatte nur etwa 1 von 4 Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren einen vollständigen Impfplan, der Impfstoff wurde dieser Gruppe jedoch länger als 4 Monate verabreicht.

Da jedoch immer mehr Menschen im ganzen Land keine Masken mehr tragen, sind immer mehr Eltern zur Arbeit zurückgekehrt, und da sich die Sommerreisesaison nähert, besteht immer noch die Forderung, kleine Kinder zu schützen. „Es besteht kein Zweifel, dass wirksame Impfstoffe für Kinder im Vergleich zu Erwachsenen weniger Vorteile bieten“, sagte Eric Rubin, Experte für Infektionskrankheiten an der TH Chan School of Public Health der Harvard University und Mitglied des FDA Advisory Panel.

In Argentinien begann die COVID-19-Impfung im vergangenen Oktober mit der Anwendung des chinesischen Impfstoffs von Sinoparm. Nach Angaben des Public Immunization Monitor wurden mehr als 8,7 Millionen Kinder im Alter von 3 bis 11 Jahren geimpft. Es gibt mehr als 575.000 Kinder mit zugehörigen Risikofaktoren.

In den letzten Wochen haben der Argentinische Verband für Pädiatrie und die Federal Health Commission Treffen abgehalten, um die Impfung mit anderen Impfstoffen zu fördern, die auf dem offiziellen Impfplan stehen, sowie die COVID-19-Impfung.

Am 20. Januar genehmigte das US-Ministerium für Arzneimittel, Lebensmittel und Medizintechnik (ANMAT) die Verwendung des COVID-19-Impfstoffs des Pfizer/BioNTech Research Institute für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren. Und am vergangenen Samstag kündigte das Gesundheitsministerium die Ausweitung des Moderna-Impfstoffs für Kinder zwischen 6 und 11 Jahren an. Diese Entscheidung basiert auf einer Analyse des National Institute of Medicines (Teil von ANMAT), und klinische Beweise belegen ihre Anwendbarkeit. Technische Richtlinien für die Verwendung dieses Impfstoffs in dieser Altersgruppe werden in Zukunft festgelegt.

Experten sagen, sie brauchen einen Impfstoff.

(CDC) 36COVID-19 .

Die Hoffnung auf eine frühzeitige Berichterstattung über Kleinkinder wuchs, nachdem die Aufsichtsbehörden Pfizer-Biontech letzten Monat unter Druck gesetzt hatten, vorläufige Ergebnisse einer dreimaligen Impfstudie zu veröffentlichen. Die FDA wollte eine Impfkampagne mit zwei Dosen starten, während sie auf das Endergebnis der dritten Dosis wartete. Diese Bemühungen brachen jedoch zusammen, als die neuen Daten von Pfizer, die Informationen zur Omicron-Welle abdeckten, überzeugend zeigten, dass die beiden Dosen nicht ausreichend vor symptomatischen Infektionen geschützt waren.

Etwa zur gleichen Zeit werden detailliertere Ergebnisse der Pfizer- und Moderna-Tests erstellt.Wir wissen noch nicht, ob der Impfstoff für die jüngere Altersgruppe wirksam genug ist, aber beide sagen, dass er nach den Ergebnissen der Studie sicher ist.

Paul Burton, Chief Medical Officer bei Moderna, sagte: „Ich habe bisher nichts Unangemessenes gesehen und vertraue auf das Sicherheitsprofil. Pfizer-Sprecherin Amy Rose merkte an, dass die Pfizer-BionTech-Unternehmen nach sorgfältiger Recherche die „sicherste und verträglichste Dosis“ für kleine Kinder gewählt haben. Obwohl die Bundesbehörden sagen, dass die Wirksamkeit von Pfizer- und Moderna-Impfstoffen im Laufe der Zeit abnimmt. Einige Studien mit Erwachsenen deuten darauf hin, dass der Schutz von Moderna länger anhält.

Lesen Sie weiter:

ANMAT genehmigte die Anwendung des Pfizer-Impfstoffs bei Kindern zwischen 5 und 11 Jahren.