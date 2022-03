Um wie viel Uhr spielen Barcelona gegen Galatasaray LIVE: Achtelfinale in Istanbul für die Europa League 2022

Barcelona gegen Galatasaray LIVE. Die „Barça“ erhalten heute, Donnerstag, den 17. März, den „Eroberer“ im Nef-Stadion in der Türkei für die zweite Runde der zweiten Runde der Europa League 2022. Enormes internationales Duell auf der Suche nach dem Viertelfinale. Holen Sie sich alle Details: Zeitpläne, Kanäle und vieles mehr. Verpassen Sie es nicht!

Im Hinspiel erreichten Spanier und Türken im Camp Nou 0: 0 nur den Gewinn wert, um die Tickets für die nächste Instanz des Wettbewerbs zu haben. Vorsicht: Das doppelte Auswärtstor ist nicht mehr wert. Die Mannschaft, die die meisten Tore erzielt, wird vorrücken.

Barcelona dominierte im ersten Spiel, hatte aber angesichts des Tores keine Klarheit. Und mehr zum Verdienst von Galatasaray, der sehr gut in der Verteidigung war und in einem gegen ihn fast ein Tor erzielte. Aber jetzt ist alles oder nichts und das Ziel ist sehr wichtig, um das Rennen in der Europa League fortzusetzen.

Neben dem Ergebnis des Turniers sammeln die „Culés“ in der LaLiga Santander 4 Siege in Folge. Letztes Wochenende hat er Osasuna 4:0 mit Toren von Ferran Torres (doppelt), Pierre Emerick Aubameyang und Riqui Puig niedergeschlagen. Im Moment ist er Dritter in der Gesamtwertung. Tolle Erholung.

Mit seinen Hauptfiguren und unter dem Kommando von Xavi Hernández wird Barcelona versuchen, von zu Hause aus zu gewinnen, um in der Europa League weiterzumachen, ein Titel, der ihm in seinen Vitrinen fehlt. Wichtiges Treffen in Istanbul.

Galatasaray seinerseits wird das Publikum zu seinen Gunsten haben, um in der Meisterschaft zu überraschen. Die „Caldera“ wird ihre Mannschaft jederzeit unterstützen, um sie vom ersten Pfiff an zu motivieren, insbesondere wenn es um eine Pokalmannschaft wie Barcelona geht.

Die Einheimischen erholten sich in der türkischen Liga. Sie stammen aus dem Schlagen von Besiktas mit 2:1 mit einem Doppel von Kerem Aktürkoglu, einer der Figuren der Institution. Sie marschieren auf Platz 11 mit 38 Punkten vom Anführer Trabzonspor (70 Einheiten) weg.

BARCELONA GEGEN GALATASARAY ZEITPLAN RÜCKKEHR FÜR DIE EUROPA LEAGUE 2022

- Costa Rica/11:45 Uhr

- Guatemala/11:45 Uhr

- Nicaragua/11:45 Uhr

- Honduras /11:45 Uhr

- El Salvador/ 11:45 Uhr

- Mexiko/ 11:45 Uhr

- Panama/ 12:45 Uhr

- Peru/ 12:45 Uhr

- Kolumbien/12:45 Uhr

- Ecuador/12:45 Uhr

- Vereinigte Staaten (Miami) /13:45 Uhr

- Venezuela/ 13:45 Uhr

- Bolivien/13:45 Uhr

- Paraguay/ 14:45 Uhr

- Uruguay/14:45 Uhr

- Chile/14:45 Uhr

- Argentinien/14:45 Uhr

- Brasilien/14:45 Uhr

- Spanien/18:45 Uhr

KANÄLE, UM ZU SEHEN, WIE BARCELONA GEGEN GALATASARAY ZUR EUROPA LEAGUE 2022 ZURÜCKKEHREN

- Argentinien/ESPN und Star+.

- Bolivien/ESPN, ESPN 2 und Star+.

- Brasilien/Guigo, ESPN, Claro und Star+.

- Chile/Stern +.

- Kolumbien/ESPN 2 und Star+.

- Costa Rica/ESPN und Star+.

- Dominikanische Republik/ESPN und Star+.

- Ecuador/ESPN 2 und Star+.

- El Salvador/ESPN und Star+.

- Guatemala/ESPN und Star+.

- Honduras/ESPN und Star+.

- Mexiko/ESPN und Star+.

- Nicaragua/ESPN und Star+.

- Panama/ESPN und Star+.

- Paraguay/ESPN, ESPN 2 und Star+.

- Peru/ESPN, ESPN 2 und Star+.

- Spanien/Movistar+ und Movistar Champions League 1.

- Vereinigte Staaten/TUDN, Unimás, Paramount+ und Univision.

- Uruguay/ESPN, ESPN 2 und Star+.

- Venezuela/ESPN 2 und Star+.

