Speicher, Google Maps, Emoji: drei Tipps für Mobiltelefone

Wenn der Speicherplatz des Telefons voll ist, funktioniert es nicht mehr richtig. Das deutsche Fachmagazin „Computer Bild“ erklärt in Ausgabe 6/22, wie Speicherplatz auf dem Gerät freigegeben werden kann. Im Im Menü „Einstellungen“ gibt es einen Abschnitt „Speicher“. Hier können Android-Benutzer den Prozentsatz des Speichers für jede Anwendung und den verbleibenden Speicherplatz sehen. Hier können Benutzer sehen, welche Anwendungen viel Speicherplatz beanspruchen, und überlegen, welche sie tatsächlich verwenden. iPhone-Benutzer öffnen das Menü Einstellungen und gehen dann zu Allgemein und iPhone-Speicher. iPhone-Benutzer haben die Möglichkeit, die Anwendung zu deinstallieren, aber sie können die mit der Anwendung verknüpften Daten nicht löschen. Bei Bedarf können sie es später erneut herunterladen. Google Maps kann übrigens nicht nur die Route anzeigen, sondern auch ein Taxi bestellen. Dazu suchen Benutzer nach dem Ziel, das sie erreichen möchten, und tippen in der unteren linken Ecke auf „Anfahrt“. Wählen Sie dann in der oberen rechten Ecke das Symbol „Reisevorbereitung“ (die Person, die den Koffer hält). Je nach Standort werden mehrere Anbieter angezeigt, einschließlich Wartezeit und Tarifinformationen. Wenn die App eines Anbieters installiert ist, wird die App automatisch geöffnet, wenn ein Benutzer auf ein Angebot tippt. Für Telefone mit dem Android 12-Update bietet Samsung eine neue Funktion, mit der Sie Emojis kombinieren können. Tippen Sie in der Messaging-App auf das Symbol, mit dem Sie das Emoji neben der Leertaste anzeigen möchten.Wenn Sie die Emoji-Auswahl aufrufen, werden die beiden Emojis, die Sie zusammenführen möchten, ausgewählt.Klicken Sie auf das Pluszeichen unter der linken Leiste, und eine neue Kombination wird automatisch generiert.Klicken Sie abschließend auf „Weiter“ und dann auf „Senden“. dpa