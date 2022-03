Song von Mallorca und Vinicius: „Unsere Fans verdienen Respekt“

Palma, 17 Mrz Mallorca forderte „Respekt“ für die Fans und bat darum, dass „nicht jeder“ mit dem rassistischen Lied verwandt sei, das der Real Madrid-Spieler Vinicius Jr. während eines Spiels im Son Moix-Stadion am vergangenen Montag erhalten hatte. In einer in sozialen Netzwerken veröffentlichten Erklärung zahlt der Balearic Club „kein faires, loyales und vorbildliches Geld an diejenigen, die keine Bildung oder keinen Wert haben“. „Unsere Fans verdienen den Respekt und die Unterscheidung zwischen Menschen, die nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen (Minderheiten), und denen, die vorbildlich sind. Nur diejenigen, die nicht handeln, werden sich schämen.“ Ich füge eine Notiz hinzu. Mallorca arbeitet mit dem Wettbewerbskomitee des Royal Spanish Football Federation (RFEF) zusammen, um die Täter rassistischer Beleidigungen anhand von Fernsehbildern zu identifizieren und sie auszuweisen, wenn sie Mitglieder oder Abonnenten sind. Vinicius, laut einer schriftlichen Beschwerde: „Ich habe ungefähr 6 Sekunden lang auf koordinierte Weise von lokalen Fans in einem Chor und koordiniert gehört. Das Hotel liegt im lokalen Unterhaltungsstand Lluís Sitjar, Lluís Sitjar/Fans Nord und befindet sich hinter dem Tor.Übermittelt von La Liga. Der Körper, der Theben präsidiert, fügte hinzu, dass Vinicius nicht das einzige Mal ein rassistisches Lied erhielt. „Ein lokaler Anhänger sagte: 'Wähle eine Banane. Das Schreiben von LaLiga besagt, dass „weitere 500 Personen, die sich hinter dem Tor befanden, etwa 9 Sekunden lang koordiniert mit dem Chor gesungen haben: 'Futa Real Madrid, Futa Real Madrid'. pcl/pmd/zad 1000336