Moskau, 17. März Moskau lehnte am Vortag vom Internationalen Gerichtshof (IGH) angekündigte Präventionsmaßnahmen ab und zwang Russland, die militärischen Operationen in der Ukraine sofort auszusetzen, sagte Kreml-Sprecher Dmitry Peskov heute. „Nein, Sie dürfen an dieser Entscheidung nicht teilnehmen. Internationale Gerichte legen Berufung gegen Konzepte wie die Vereinbarung zwischen den Parteien ein. Hier kann es keine Einigung geben. Dies kann in diesem Fall nicht berücksichtigt werden.“ MOS/RML