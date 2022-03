Ratinka: Ergebnisse der 0864-Auslosung am 16. März

Dies ist der Gewinn von La Tinkas 0864-Lotterie, die heute am Mittwoch, dem 16. März, stattfindet.

La Tinka hält sonntags und mittwochs nach 20:30 Uhr zwei Ziehungen ab, bei denen sie Millionen von Sohlen gewinnen kann.

Eine vollständige Liste der Ergebnisse der La Tinka-Ziehung, der Anzahl der Gewinner und des gewonnenen Betrags finden Sie hier.

Wenn der Preis mehr als 5.000 Sohlen und weniger als eine Million Sohlen beträgt, sind es 30 Tage.

90 Tage, wenn der Preisbetrag eine Million Sols übersteigt.

180 Tage, wenn das Preisgeld weniger als 5.000 Sohlen beträgt.



Es ist erwähnenswert, dass die Daten kalenderisch sind und ab dem Tag gezählt werden, nach dem die Gewinnziehung stattfindet.

Die Gewinnkombinationen von Ratinkas Auslosung 0864 am Mittwoch, 16. März, sind: 39 06 02 08 24 26.

Wie spiele ich Ratinka?

Um Tinka zu spielen, musst du auf diese Website gehen. Auf dieser Website können Sie Spiele mit mindestens 4 Sohlen auswählen.

Der nächste Schritt bei der Auslosung besteht darin, den Einsatz zu konfigurieren, indem 6 Zahlen aus einer Liste von 1 bis 45 ausgewählt werden.

Sie können Zahlen auswählen, ohne sie zu wiederholen. Wenn Sie nicht wissen, was Sie wählen sollen, gibt es eine Option „Zufällig“, und das System wählt sie nach dem Zufallsprinzip aus.

Wenn bei der Auswahl einer Kombination ein Fehler auftritt, können Sie die Schaltfläche Löschen auswählen und die Zahl erneut auswählen.

Nachdem Sie die bewegliche Nummer ausgewählt haben, müssen Sie sie bestätigen, indem Sie auf die Schaltfläche mit der Legende „Kauf abschließen“ klicken.

Um den Jackpot von La Tinka, Pozo Millionario, zu gewinnen, muss die Wette mit allen 6 Zahlen in der Lotterie übereinstimmen. Es gibt jedoch eine Belohnung für diejenigen, die nur mit zwei oder mehr Zahlen in der Lotterie richtig gewinnen.

Diejenigen, die 3 bis 5 Erfolge erzielt haben, können 5 bis 50.000 Sohlen gewinnen, und wenn sie nur 2 benötigen, können sie kostenlos oder 2-gegen-1 spielen.

Auslosungsergebnisse und Videos werden auf der Hauptseite des Spiels veröffentlicht.

Was ist La Tinka?

La Tinka ist ein peruanisches Lotterie- und Sportwettenunternehmen, das Lotterie Tinka, Wynn Daily, Kabbalah, Scratch, Kinello, Fast Gaming Casino und Laspaya verwaltet! , Virtuelle Sport- und Sportwetten Teapueste und Ganagol.

Ein Teil des Erlöses von La Tinka wird an Wohltätigkeitsorganisationen in Huancayo, Jaén, Lima und Arequipa unter der Aufsicht einer gefährdeten weiblichen Bevölkerung gespendet. Es trägt auch zu den Gemeinden bei, in denen diese Wohltätigkeitsorganisationen tätig sind.

Die Spenden von La Tinka sind für dauerhafte Sozialversicherungsdienste bestimmt, die sich an Kinder, Jugendliche, Frauen, behinderte Menschen und ältere Menschen richten, die gefährdet oder gefährdet sind. Tausende von Menschen haben seit 1994 jedes Jahr von diesem Programm profitiert.

Ratinka hat mehr als 1.550.240.463 Sohlen als Preise vergeben und mehr als 236.024 und 242 Peruaner ausgezeichnet.

