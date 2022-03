„Perfect Liars“ und „The Boulevard“: Zwei Wattpad-Hits, die Serien und Filme sein werden

Wattpad Webtoon Studios, eine globale Verlags- und Unterhaltungsabteilung für Fans von Online-Comics und Romanen, hat angekündigt, zwei beliebte Geschichten auf Spanisch für Wattpad anzuwenden: „The Perfect Liar“ und „Boulevard“.

Das Phänomen von Alex Merrez, einem jungen Autor von „The Perfect Liar“ mit 150 Millionen Lesern, wird als Serie angewendet, und „The Boulevard“ von Fleur M Salvador wird ein Spielfilm sein.

Dies ist das erste spanische Projekt, das durch den Wattpad Webtoon Studios Development Fund finanziert wird und speziell zur Finanzierung und Förderung des Projekts auf der Grundlage von Inhalten entwickelt wurde, die von den beiden Online-Leseplattformen verbreitet werden.

Dieses neue Projekt schließt sich dem ständig wachsenden Vorschlag eines Unternehmens an, das derzeit mehr als 100 Film- und Fernsehprojekte weltweit entwickelt und produziert, und ist ein wichtiger Schritt bei der Erstellung von spanischen Inhalten für Wattpad Webtoon Studio.





Alex Merez (Caracas, 1994) ist einer der Stars der Online-Fantasie. Er veröffentlichte 2016 seinen ersten Roman „Choking“ mit dem spanischen Verleger Nova Casa und veröffentlichte später zwei Teile von The Perfect Liar, die mehr als 80 Millionen Lesungen auf Wattpad aufzeichneten. Bisher schrieb er 11 Romane zwischen real und digital, und das neueste „Strange“ wurde in wöchentlichen Raten für mehr als ein Jahr und schließlich im Juni 2021 veröffentlicht Es wurde in der Form bearbeitet.

Sein Jugenddrama „Perfect Liars“ wurde in Mexiko produziert und von José Miguel Núñez mit den Drehbuchautoren Ana Grazales und Paula Mazlum als Serie adaptiert.

Nunez arbeitete als Hauptautor an Netflix's Originalserie „Rebel“ und der Serie „Finch Mumias“ (Univision) und nahm dann an dem Projekt teil. Er ist Co-Produzent und Leadwriter.

Zu seinen Schreibcredits gehören auch „La Reina del Sur“ (Telemundo) und „El Bato“ (NBC Universo) .Zu den Credits von Grazales & Majlum gehören Cinema 226 und die bevorstehende Veröffentlichung des von Videoshin produzierten Spielfilms „None of this was Wrong“.

Grazales & Majlum 10 produziert Netflix-Serien und entwickelt Spielfilmprogramme von Pablo Ralen, Warner Media und Sony.

„Perfect Liars“ ist Teil einer Reihe von drei Büchern, die vom Penguin Random House in Spanien veröffentlicht wurden, von denen zwei bisher erschienen sind und die bisher erschienen sind.

„Boulevard“ ist ein Liebesroman, der Teil einer vierteiligen Serie des mexikanischen Schriftstellers von Wattpad Fleur im Salvador ist und von Javier Ruescas, dem erfolgreichen Autor von Jugendbüchern, adaptiert wird.Die Serie, die basierend auf der Biografie von Somos Puego und dem Geiger Aaron Lee von Atresmedia entwickelt wird Sens bevorstehender Spielfilm „Wer bin ich“

Salvador, der unter dem Pseudonym Ekilorhe von Wattpad bekannt wurde, studierte Medizin, aber seit 2014 beschloss er, seinen ersten Roman „Boulevard“ auf dem Podium zu schreiben und zu veröffentlichen: Penguin Random House in Spanien. Seine jüngste Arbeit heißt „Silence“ und befasst sich mit kontroversen Themen wie Sterbehilfe, Tod und menschlichen Beziehungen.

„Boulevard“, der sich in einen Film verwandelte, wird in Spanien produziert.

Laut Aaron Levitz, Präsident von Watpad Webtoon Studio, haben „Perfect Liars“ und „Boulevard“ bei Millionen von Lesern an Beliebtheit gewonnen und sind tief am spanischsprachigen Markt auf der ganzen Welt interessiert.

