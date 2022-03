Nach seinem harten Brief versicherte der Energiesekretär, dass er im März Mittel zur Garantie von Gas und Strom erhalten habe

„Wir haben mit dem Finanzministerium die neuen Obergrenzen und die Finanzplanung für den Monat März vereinbart, die den Betrieb des gesamten Energiesystems, die Versorgung mit Gas durch Netze und die Erzeugung von elektrischer Energie sowie die Einhaltung der Zahlung garantiert Programme und Aufgaben des Energieministeriums“.

Die Klarstellung von Darío Martínez, Energieminister, erfolgte, nachdem Infobae vor zwei Tagen einen exklusiven Brief veröffentlicht hatte , von ihm unterzeichnet und an Präsident Alberto Fernández und den Wirtschaftsminister Martín Guzmán, seinen direkten Chef, gerichtet, in dem er sich beschwerte, weil er ihm im März nur 20 Prozent der Mittel zur Deckung seines operativen Bedarfs geschickt hatte.

In den Aussagen von Martínez werden die neuen Mittel für März angepasst, und deshalb fragen sich die offiziellen Stellen, was in den folgenden Monaten passieren wird, insbesondere im Winter.

„In Ausübung meiner Pflichten als Energieminister, im Bewusstsein der Bedürfnisse, die im laufenden Monat erfüllt werden müssen, um wesentliche Grundversorgung und kritische Aktivitäten in Bezug auf meine Region aufrechtzuerhalten, lehne ich hiermit die von den Cash Roofs auferlegten Kürzung ab und warne vor den katastrophalen Folgen für das Land, das das beinhaltet „, sagte Martinez. Laut Energía beantragte Guzmán sein monatliches Budget, das als Cash Roof bekannt ist, und anstatt im März 309.802 Millionen Dollar zu ziehen, schickte er ihm 66.015 Millionen Dollar, 21% dessen, was angefordert wurde.

Nun sagte Martínez: „Es gibt eine dauerhafte administrative Rückkehr und Rückgabe mit dem Finanzministerium und der Wirtschaft in Bezug auf die Anforderung der Mittel und die Planung und Umschuldung der monatlichen Obergrenzen sowie die zu leistenden Zahlungen, die übliche Ausübung aller Verteilungen des Nationalstaates, die werden an den Umfang der allgemeinen Verfügbarkeit von Finanzmitteln angepasst, und es ist üblich, dass Obergrenzen gemäß den Anmerkungen jeder Zuweisung angehoben oder geändert werden, wie dies in diesem Fall der Fall war.“

Energía wies darauf hin, dass die Produktion von Gas Nacional infolge des Gas.Ar-Plans Importe - „übliche Add-Ons“ - von LNG und Diesel für Wärmekraftwerke „die normale Energieversorgung in unserem Land garantieren“.

Der Sekretär sagte, dass sie mit Guzmán daran arbeiten, „die internationale Energiepreissituation sowie die Mechanismen, um sicherzustellen, dass diese Situation die geringstmöglichen Auswirkungen auf unser Land hat, mit großer Sorgfalt und Besorgnis zu analysieren“.

„Hinzu kommt die mutige und entschlossene Entscheidung von Präsident Alberto Fernández und Vizepräsidentin Cristina Fernández de Kirchner, den Gas.ar-Plan umgesetzt zu haben und die Néstor Kirchner Gaspipeline und all ihre ergänzenden Arbeiten zu bauen, um das Gastransportnetz zu erweitern die Möglichkeit für unser Land, sich vor diesen globalen Krisen zu schützen, erheblich verbessern „, erweiterte Martínez.

Der Brief

In dem Text, den diese Medien heute exklusiv veröffentlicht haben und der auf den letzten Dienstag datiert ist, versicherte der Sekretär, dass das für seine Agentur zugewiesene Budget überhaupt nicht ausreicht, „da sie nicht den grundlegenden Anforderungen des Gebiets entsprechen und deren Umsetzung unmittelbare schädliche Folgen für die Land“.

Wenn die Mittel nicht eintreffen, versicherte Energía, dass dies direkte und unmittelbare Auswirkungen auf den von den Bedürftigsten gezahlten sozialen Gas- und Stromtarif haben würde, Zahlungsrückstände aller Art und Nichteinhaltung von Zahlungen an private Produzenten mit Auswirkungen auf Investitionen und mögliche Klagen.

LESEN SIE WEITER: