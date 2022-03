Mit Muriel als Starter besiegte Atalanta Bayer Leverkusen und rückt ins Viertelfinale der Europa League vor

Soccer Football - Europa League - Round of 16 Second Leg - Bayer Leverkusen v Atalanta - BayArena, Leverkusen, Germany - March 17, 2022 Bayer Leverkusen's Jonathan Tah in action with Atalanta's Luis Muriel REUTERS/Thilo Schmuelgen

Atalanta lächelt erneut in einem kontinentalen Turnier. Die Mannschaft, in der Luis Fernando Muriel spielt, erreichte nach einem engen Kampf mit Bayer Leverkusen, in dem der Kolumbianer einer der Protagonisten war, das Viertelfinale der Europa League.

Im Hinspiel im Gewiss-Stadion schlug der italienische Verein den Deutschen mit 3:2 mit zwei Toren des gebürtigen Santo Tomas (Atlántico). Und am 17. März gewann er in der BayArena erneut auf der Anzeigetafel, nur wegen des geringsten Unterschieds: Derjenige, der erzielte, war der ivorische Jéremie Boga, der auf dem Wintertransfermarkt in Bergamo ankam; Muriel spielte bis zur 78. Minute, als er durch Matteo Pessina ersetzt wurde.

Für das Bergamo-Team ist die Qualifikation für das Achtelfinale der Europa League wie ein Balsam, da diese Kampagne in der Gruppenphase der Champions League und in der sechsten Runde der Serie A ausgeschieden wurde, sodass ihnen die Quoten für die kontinentalen Turniere der nächsten Saison ausgehen.

Es sei daran erinnert, dass Atalanta wie die übrigen Qualifikationsspiele am Freitag, dem 18. März, wenn die UEFA-Auslosung stattfindet, auf seine Rivalen treffen wird. Die anderen Teams in dieser Phase des Turniers sind: Leipzig, Barcelona, Rangers und Braga. Und wir warten auf das, was zwischen Porto und Lyon passieren wird; Eintracht Frankfurt und Betis sowie West Ham und Sevilla (Verpflichtungen, die heute Nachmittag umstritten sind).

Einer der schwersten Schläge für Atalanta im Jahr 2022 war Duván Zapatas Verletzung, für die er nur eine Verpflichtung spielen konnte, insbesondere wenn man bedenkt, dass er in der ersten Hälfte der Kampagne Nerazurri war: Er erzielte zwölf Tore (neun davon für die Serie A und drei für die Champions League) und sieben hilft. Zum Glück der Fans wird er in Kürze zum Gericht zurückkehren können.

Obwohl Gian Piero Gasperini, der Trainer des Kolumbianers, am 9. März erklärte, er glaube nicht, „er habe große Chancen, sich rechtzeitig zu erholen“, berichtete das Medienunternehmen FantaCalcio, dass er Mitte April bei den Verpflichtungen gegen Hellas Verona oder Venedig in der Mannschaft.

El Toro wurde am 21. Dezember verletzt, am selben Tag wurde er in die Liste der 100 besten Fußballer der Welt von The Guardian aufgenommen. Während des Spiels gegen Genua ging er nach einer Salve in den Ruhestand, in einer klaren Torwahl, die seinen rechten Adduktor gefährdete, und obwohl das Trainerteam eine Erholungszeit von zehn Tagen festlegte, dauerte es länger als gedacht.

Er kehrte am 6. Februar in einem Spiel gegen Cagliari für die Serie A als Ersatz für Luis Fernando Muriel vor Gericht zurück, und er brauchte jedoch länger, um einzutreten (in der 58. Minute), als zu gehen (72. Minute). Tage später, nach einer medizinischen Untersuchung in Finnland, war die Diagnose bekannt: Adduktorenläsion mit Sehnenbeteiligung.

