Mit einem großartigen Tor von Pedri schlug Barcelona Galatasaray mit 2:1 und rückte in die Europa League vor

Soccer Football - Europa League - Round of 16 Second Leg - Galatasaray v FC Barcelona - Turk Telekom Stadium, Istanbul, Turkey - March 17, 2022 FC Barcelona's Pedri scores their first goal past Galatasaray's Inaki Pena REUTERS/Murad Sezer

Die Zusammenfassung von Barsas Triumph

Barcelona schlug Galatasaray in Istanbul mit 2:1 und qualifizierte sich für das Viertelfinale der Europa League. Das von Xavi angeführte Team drehte das Ergebnis um, zuerst mit einem Highscore von Pedri und dann durch Pierre Aubameyang, während Marcão die Wertung für das türkische Team eröffnet hatte. In diesem Wettbewerb hat das Culé-Team in der Saison angesichts des vorzeitigen Ausscheidens in der Gruppenzone der Champions League einen Anreiz.

In dem Spiel im Nef-Stadion übernahm die lokale Mannschaft die Führung und begann in der 27. Minute nach einem Eckstoß von Alexandru Cicaldau und Marcão zu gewinnen, die alleine anführten und sein Team in Führung brachten.

Aber neun Minuten später erreichte das spanische Team die Gleichberechtigung nach einer Kombination, die mit Pedri in der Gegend endete und nachdem zwei Amagen die Taille gebrochen hatten und sich auf zwei Rivalen ausbreiteten, den Kreuzritter definierte und 1-1 erreichte. Es war ein großes Ziel des 19-Jährigen, der in der Saison 2020/2021 aus Las Palmas nach Barcelona kam. Der katalanische Klub setzt große Hoffnungen darauf, dass er Fahrer des Teams wird, da er Gambeta und Präzision mit seinem rechten Bein hat. In diesem Jahr hat das Rad 17 Spiele und drei Tore. Diesen Donnerstag gab er mit seiner Bekehrung eine weitere Probe seines Talents.

Mit Gleichheit gingen sie zur Ruhe, obwohl Barça zu Beginn der Ergänzung das Ergebnis umdrehte. Es war in den 3-Minuten, als Sergio Busquets aus der Mitteldistanz schoss, antwortete Torhüter Iñaki Peña, der sich ebenfalls Pedris Versuch stellen konnte, aber die Erholung wurde von Pierre Aubameyang erfasst, der das zweite Tor für die Barça-Mannschaft erzielte, die an diesem Donnerstag ein alternatives graues Outfit trug.

Später hatte Barcelona andere Chancen, konnte den Unterschied aber trotz einiger klarer Chancen wie einer Definition von Memphis Depay, die sehr nahe am Stock lag, nicht vergrößern. Bei dieser Suche hinterließ er einige Räume für Galatasaray, der keine Tiefe hatte, um das Ergebnis in Tabellen abzulegen.

Der Triumph war für Barcelona, der ein gutes Spiel machte, in dem er einen Besitz von 68 Prozent hatte. Als er nach dem Ergebnis suchen musste, fand er die Wege, aber auch als er sich selbst opferte, machte er sein Ding und nahm drei Ermahnungen entgegen. Um den Sieg zu erringen, war jedoch die von Pedri erreichte teilweise Gleichheit von entscheidender Bedeutung, da sie an einem immer komplizierten Ort wie dem von Galatasaray eine wichtige Geistesspritze war. Die spanische Mannschaft wusste, wie sie ihre Gewinnchancen in Istanbul nutzen konnte. Es sollte daran erinnert werden, dass sie im Hinspiel im Camp Nou mit 0:0 belegten.

In ihrer ersten Saison ohne Lionel Messi ist Barcelona immer noch im Wettbewerb und wird versuchen, das Finale in ihrem Land zu erreichen, da das entscheidende Spiel für Samstag, den 18. Mai im Ramón Sánchez-Pizjuán-Stadion in Sevilla geplant ist.

