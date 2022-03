Mía Loveday: Wer ist sie und was ist über die junge Dame bekannt, die Miss Peru La Pré gewonnen hat?

Nach dem Miss Peru La Pri-Wettbewerb gab es vier Gewinner, darunter die Tochter der „Berühmtheit“. Es gab jedoch einen Teilnehmer, der nicht zu dieser Gruppe gehörte, wir beziehen uns auf Mia Loveday. El Salvador repräsentiert unser Land.

Der 15-Jährige war von Anfang an ein Favorit vieler Menschen, wegen der Vielfalt der Talente, die er zeigte, und der Antworten an die Jury. Er enthüllte auch den Grund, warum er an diesem Schönheitswettbewerb teilnahm, der unter seinen Anhängern große Kontroversen auslöste.

„Ich habe am Casting des Wettbewerbs teilgenommen, weil ich es für eine wundervolle Aktivität hielt. Ich hätte mir nie vorstellen können, herzukommen. Auf dem Kurs wurde mir klar, dass das Model mehr als nur ein hübsches Gesicht war und sie ein großes Verantwortungsbewusstsein und eine große Anstrengung hat . Ich werde zeigen, dass alles, was ich gelernt habe, es wert ist.“ Sagte er.

Mia Loveday nennt Französisch perfekt, weil sie einen peruanischen Vater und eine peruanisch-französische Mutter hat. Hat ihr während des Talenttests geholfen.

Der Weg einer jungen Frau war nicht einfach. Da sie, wie bereits erwähnt, viele Follower in sozialen Netzwerken hatte, musste sie mit den Töchtern von „Prominenten“ konkurrieren, die sich von den anderen abhoben.

Ebenso waren viele Fans dieses Schönheitswettbewerbs empört über die Organisation von Miss Peru La Pre. Sie wiesen darauf hin, dass alles für Chiara Villanella, Gaela Baraja und Alondra Eleganc vorbereitet war. kann die Krone mitnehmen.

Camila Hernández Macera (Camila Hernández Macera) war eine der Kandidaten für den Wettbewerb, der nicht die Top Ten erreichte und live im En Boca de Todos-Programm angekündigt wurde. Mithilfe seiner sozialen Netzwerke bestätigte er, dass in Miss Peru La Pre alles „festgesteckt“ war

„Leider wurde alles geklärt. Ich habe es nicht geglaubt oder wollte es akzeptieren, aber leider tat es das. Und ich denke, wir alle wissen aus einem anderen Grund, wer vorbeigegangen ist, ohne meinen Finger zu heben, weil ich nicht passiert bin.“ Er hat geschrieben.

Sie betonte auch, dass sie nicht die einzige ist, die glaubt, dass es bei der Auswahl eines Gewinners Betrug gibt, da sie nach El Salvador gehen werde, um Peru bei anderen internationalen Schönheitswettbewerben zu vertreten.

„Die Teilnehmer wissen, dass es Mädchen gibt, die ihre Finger nicht erhoben haben, weil sie dort waren. Es gibt Kandidaten, die sich bemüht haben, aber diejenigen, die nichts getan haben, sind weit gegangen .“ Sagte er.

„Ich war enttäuscht, weil viele Leute darüber gesprochen haben. Sie sagten mir ich solle mich nicht so sehr anstrengen, weil ich repariert war und diese Leute vorbeikommen würden, ohne etwas zu tun. Ich habe nein gesagt, aber dieses Jahr war es anders.“ Er fügte hinzu.

