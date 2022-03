Mehr als 5.000 Mädchen in Peru sind gezwungen, Mütter zu werden: Wie verletzt das Unborn Child Act die Rechte von Minderjährigen?

Jeder 25. März seit 2002 ist das Gedenkdatum des Tages des ungeborenen Kindes, seit der Verkündung des Gesetzes Nr. 27654, das im selben Jahr verabschiedet wurde, um das Leben vor dem Mutterleib zu schützen und die Rechte des Ungeborenen anzuerkennen, aber es gibt auch eine dunkle Statistik: 5025 Mädchen in Peru sind aufgrund dieses Gesetzes gezwungen, Mütter zu werden. Entbindungskliniken sowie Kinder- und Jugendschwangerschaften sind in Peru seit Jahrzehnten dringende Probleme, aber der Kongress der Republik hat an diesem Tag an diesem Mittwoch im nationalen Interesse zugestimmt.

„Der Plenarkongress billigte mit 77 Stimmen den Antrag meiner Autorschaft von 1992, der das Gedenken an den „Tag des ungeborenen Kindes“ von Bedeutung und nationalem Interesse erklärt, was „ungeborene Kinder“ wie jeder Mensch vom Moment seiner Konzeption an bedeutet „, schrieb der Projektträger, Abgeordneter Alejandro Muñante de Renovación Popular.

Obwohl es für 2022 keine genauen Zahlen gibt, ist bekannt, dass sich in Peru ab 2020 die Zahl der Mädchen unter zehn Jahren, die Mütter werden müssen, verdreifacht hat, was eine direkte Folge des Anstiegs der sexuellen Gewalt während der Pandemie ist.

Das Live Birth Certificate Registration System (CNV), eine Plattform des Gesundheitsministeriums (Minsa), die Geburten in Gesundheitseinrichtungen des Landes aufzeichnet und 2019 nur 9 Geburten von Müttern unter zehn Jahren registriert hatte. Dies ist jedoch ein unvollständiger Ansatz, da er nicht durch Mädchen ergänzt wird, die Abtreibungen oder Geburten außerhalb des Krankenhauses hatten.

Minderjährige, die zu Müttern verurteilt wurden, werden vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen in dem am 5. Januar 2016 veröffentlichten Bericht des Sonderberichterstatters als Folter beschrieben.

Darüber hinaus erwähnt das lateinamerikanische und karibische Komitee zur Verteidigung der Frauenrechte (Cladem) auch, dass es eine Form der Folter ist, Mädchen zu zwingen, Mutter zu werden.

„Mädchen zu zwingen, ein Entbindungsheim zu tragen, das sie nicht wollten, bedeutet, sie zu foltern, um sich an die Gewalt zu erinnern, die Eine ungewollte Schwangerschaft wird erzwungen, die ein Trauma für sie verursacht und ihre Entwicklung ernsthaft beeinträchtigt „, sagte die auf die Behandlung von Fällen geschlechtsspezifischer Gewalt spezialisierte Psychologin Mariel Távara Arizmendi 2019 gegenüber Wayka.

Während der Einführung des Gesetzes zur Entkriminalisierung der Abtreibung in Schwangerschaftsfällen der Vergewaltigung, die im vergangenen Dezember von der Kongressabgeordneten Ruth Luque aufgedeckt wurde, berichtete die NGO Manuela Ramos, dass 2021 jede Woche 26 Mädchen aufgrund von Vergewaltigung geboren werden.

„Legale, sichere und kostenlose Abtreibung für weibliche Opfer sexueller Gewalt gibt ihnen die Möglichkeit, frei zu wählen, ohne Überzeugungen, die ihr Entscheidungsrecht einschränken, und ohne ihr Leben bei geheimen Abtreibungen zu riskieren“, erklärte die feministische Organisation auf ihrem Twitter-Account.

Der vom JPP-Gesetzgeber Juntos für Peru vorgelegte Gesetzesentwurf erinnerte daran, dass „der Staat eine umfassende Sexualerziehung in Bildungseinrichtungen der Grundbildung auf allen Ebenen und Modalitäten ohne Diskriminierung garantiert, mit besonderem Schwerpunkt auf der Prävention geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen und Kinder- und Jugendschwangerschaften“.

SIE WOLLEN KEINE BABYS

Im Jahr 2021 berichtete eine Studie des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNPF), dass sieben von zehn Müttern im Teenageralter kein Kind haben wollten und zusätzlich ein Risiko für ihre körperliche und geistige Gesundheit darstellten. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind Komplikationen während der Schwangerschaft und der Geburt die zweithäufigste Todesursache bei jungen Frauen zwischen 15 und 19 Jahren weltweit.

Infolge dieser Frühschwangerschaft müssen viele Mädchen die Schule abbrechen, von der acht von zehn Kindern betroffen sind, schätzt das Bildungsministerium.

„Es ist völlig schädlich für die psychische Gesundheit des Mädchens und für ihre Entwicklung: Es bringt sie von der Schule weg, macht sie zum Opfer von Stigmatisierung in ihrer Gemeinde, und wenn sie es schafft, Bericht zu erstatten, sieht die Familie sie nicht gut, weil sie einen Mann aus ihrer Umgebung denunziert“, sagte Efe Rossina Guerrero, Programmdirektor des Zentrums für Förderung und Verteidigung sexueller und reproduktiver Rechte (Promsex).

Der Gynäkologe und Geburtshelfer Miguel Gutiérrez teilte dem Wayka-Portal mit, dass die Abtreibung in Peru aufgrund sexueller Vergewaltigung entkriminalisiert werden muss, was nur bei geringsten Anzeichen einer ernsthaften Schädigung seiner psychischen Gesundheit angewendet werden kann.

„In Peru ist die therapeutische Abtreibung entkriminalisiert, aber die Abtreibung wegen Vergewaltigung wird nicht entkriminalisiert, noch wird die Abtreibung aufgrund von Missbildungen entkriminalisiert, die mit dem Leben unvereinbar sind. Diese beiden werden Teil einer therapeutischen Abtreibung, wenn diese Gewaltakte oder Missbildungen die psychische Gesundheit so ernsthaft beeinträchtigen, dass sie ihre Gesundheit schädigen. Es wäre gut, wenn dies aus eigener Sache entkriminalisiert würde, sowohl für Vergewaltigungen als auch für Missbildungen, die mit dem Leben unvereinbar sind „, schloss er.

LESEN SIE WEITER