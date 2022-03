María Fernanda Cabal enthüllt den Plan des Demokratischen Zentrums für die Wahlen und bekräftigt, dass Petro „eine Bedrohung“ darstellt

Bogotá. Noviembre 12 de 2021. Primer Debate de precandidatos a la Presidencia de la República - Elecciones 2022, RCN. María Fernanda Cabal, Precandidata Presidencial por el Partido Centro Democrático. (Colprensa - Camila Díaz)

María Fernanda Cabal ist eine der einflussreichsten Kongressabgeordneten im politischen Rahmen des Landes und hat sich zu einer der wichtigsten Stimmen im Demokratischen Zentrum entwickelt. Dies zeigte sich, als sie es schaffte, mit mehr als 189.000 Stimmen wieder in den Senat zu wählen, wobei sie bei den letzten Parlamentswahlen, einer der wichtigsten und historischsten Wahlen, war und als Kongressabgeordnete zur meistgewählten Frau wurde.

Dies ist das zweite Mal, dass es den Senat der Republik erreicht hat, und seine Akzeptanz bei den Wählern spiegelte sich in der Wahlurne wider. Cabal ist einer der einflussreichsten Politiker des Landes und unterstreicht seine Nähe zum ehemaligen Präsidenten Álvaro Uribe Vélex. Jetzt beginnt ein neuer Wahlweg, in dem das Demokratische Zentrum bereits seine Karten gespielt und bei den Präsidentschaftswahlen auf Federico Gutiérrez gesetzt hat.

Der Senator ist auch Teil der vom Demokratischen Zentrum ernannten Kommission, um mit anderen politischen Parteien und Sektoren zusammenzuarbeiten, um eine Koalition für die nächsten Präsidentschaftswahlen zu bilden und wo der Kandidat des Historischen Pakts, Gustavo Petro, mit einem großen Unterschied abreist, in Bezug auf Federico Gutiérrez laut den parteiübergreifenden Konsultationen, die während der Parlamentswahlen am 13. März stattfanden.

In einem Interview mit El Tiempo sieht María Fernanda Cabal, die auf die politische Situation des Landes Bezug nimmt, Petro als Bedrohung für das Land und glaubt, dass der ehemalige Präsident Álvaro Uribe Velez Abstand halten sollte, um die Kandidatur von Federico Gutiérrez nicht zu beeinträchtigen. Der Senator gab auch bekannt, wie die Strategie des Demokratischen Zentrums für die nächsten Präsidentschaftswahlen aussehen würde.

„Für das Demokratische Zentrum wird die Konsultation an der Basis fortgesetzt, was virtuell durchgeführt wird, was sehr einfach und sehr schnell ist. Es geht darum, welcher Kandidat derjenige ist, den sie bevorzugen. Zu diesem Zweck wurde mit Paloma Valencia, Alirio Barrera, Oscar Darío Pérez, Miguel Uribe und María Fernanda Cabal eine Kommission gegründet, die sich mit den Kandidaten zusammensetzt (...) Wir wollen uns mit Federico, Enrique Gomez, mit John Milton Rodriguez und sogar mit Ingrid Betancourt selbst zusammensetzen, weil sie Präsident Uribe ihre Freiheit verdankt, also gibt es mehr Zufälle als Unterschiede „, sagte Cabal in einem Interview mit El Tiempo.

In Bezug auf eine mögliche Annäherung an den Kandidaten der Koalition Centro Esperanza, Sergio Fajardo, sagte er, er habe zuerst nein gesagt, aber „Ich weiß, dass es Brücken auf der Seite desselben Kandidaten Federico geben muss, ich weiß, dass Brücken auch auf dieser Seite sein müssen. Aber alles hängt davon ab, wie sich die Koalitionen entwickeln, die dem Kandidaten Federico gewachsen sein werden.“

Er wiederholte, dass die Absicht des Demokratischen Zentrums darin bestehe, eine große Koalition für die Umfragen zu bilden, da alle vier Jahre ein „Risiko“ besteht und dessen Zweck diesmal darin besteht, „das Land daran zu hindern, seine Zukunft zu zerstören. Petro ist eine Bedrohung, ebenso wie Ortega, wie Chávez es war, wie Maduro ist, ebenso wie Evo Morales und wie hoffentlich wird es nicht mit Chile passieren, das mehr institutionelle Stärke hat und wo ein fauler Anarchist als Präsident endete.“

Zum ersten Mal in den letzten 20 Jahren wird das Demokratische Zentrum keinen eigenen Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen haben, und bei den letzten Parlamentswahlen hat es mehrere Sitze verloren, wofür der ehemalige Präsident Álvaro Uribe selbst Senator verantwortlich machte Cabal, dies geschah aus die derzeitige Regierung von Iván Duque.

„Die Auswirkungen auf die Sitze sind darauf zurückzuführen, dass die Regierung nicht mit der Regierungspartei regiert hat. Ich habe es zur Erschöpfung gesagt. Es gibt die numerischen Beweise „, sagte María Fernanda Cabal.

