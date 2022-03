Marcelo Tinelli bestritt die Liste der Präsidenten der Profiliga und verurteilte Unregelmäßigkeiten gegen das Justizministerium.

Als der Fußball das letzte Kapitel der politischen Spannungen endgültig abgeschlossen zu haben schien, erschütterte eine Nachricht den Vorstand der Profifußballliga. Cristian Malaspina führte die einzige angekündigte Liste an und wurde zum Präsidenten der Organisation gewählt, aber der derzeitige Präsident Marcelo Tinelli bat darum, den Wahlprozess für die Erneuerung der Behörden anzufechten

Der Mann, der seit März 2020 für den ersten Fußball in den Vereinigten Staaten verantwortlich war, als der Körper noch Superliga hieß, musste seine Position seit dem 8. April nach der Wahl verlassen, aber in den letzten Stunden blieb der Prozess auf Eis.

Zu den Argumenten von Tinellis Raum gehören Unregelmäßigkeiten, zu denen das Mandat von Malaspina und des Verwaltungsrats bis 2023, das Fehlen einer Verwaltung im Tagesordnungspunkt des Parlaments, Hernán Arboleya (das zweite Ersatzmitglied von Lanús) und das Fehlen einiger Anforderungen anderer Kandidaten für die Position und Ausgabe der vorherigen Super League.

Malaspina, eine Autorität in Argentinos Juniors, die als erster Vizepräsident des Managementteams von Tinelli gelistet ist, gab Hector Maldonado (unabhängig), José Alonso (Colon) und David Garzon (Huracán) als Vizepräsident bekannt und setzte den oben genannten Arboleya in die Rolle des Sekretärs. Laut Tinellis Ankündigung ist Direktor Garnet nicht berechtigt.

Ein stellvertretendes Mitglied des Southern Club war der erste stellvertretende Sekretär und Vizepräsident während der Verwaltung von Nicolás Russo.Gemäß den Bestimmungen von Lanús kann dieselbe Person nicht länger als zwei Semester eine Position innehaben, und die Professional League verlangt, dass der Manager des Main Tisch in der Spitzenposition im Club sein. Daher wird Arboleya die Anforderungen, um Sekretär zu werden, nicht erfüllen, da er in seiner Organisation eine alternative Rolle innehat.

„Die einzige in diesem Wahlverfahren vorgestellte Liste ist ungültig und fehlerhaft, und der Kandidat hat die Mindesteintrittsvoraussetzung nicht erfüllt.“ In der Präsentation wird darauf hingewiesen, dass der Kandidat die in den Allgemeinen Bestimmungen der Liga geforderten Informationen nicht als Bescheinigung vorgelegt hat.Konkurs und Fehlen von Wettbewerben oder Strafregistern. „Aus diesem Grund habe ich beim Senden dieses Schreibens bereits die Erstellung der oben genannten Liste angefochten (zusätzlich zur Ungültigkeit des gesamten Wahlprozesses).“ Er erzählte es seinen Kollegen.

Tinelli äußerte rechtliche Bedenken vor Gericht, schickte einen Brief an die AFA und kontaktierte dann den Clubpräsidenten unter der LPF-Umlaufbahn, um die Behauptung im Detail zu erläutern.Von dort kehrte er zu dem Konzept zurück, das er bereits vorgeschlagen hatte letzten Dezember 24, und viele Vereine waren gezwungen, zu erfahren, dass ich nach meinem eigenen Verein gefragt habe. Abfahrt: „Ich denke über einen institutionellen Putsch das destabilisiert „, sagte er damals.

„Im Laufe der Zeit haben wir bestätigt, dass dies nichts weiter als ein institutioneller Putsch ist. Im Rahmen dieses Amtsenthebungsverfahrens begann ein Wahlprozess voller Unregelmäßigkeiten und Anomalien aller Art. Unter ihnen können wir hervorheben, dass der Kongress nie aufgefordert wurde, das derzeitige Management in Betracht zu ziehen, was für die Achtung der Institutionalität mehr als wichtig ist „, erklärte er heute.

Am ersten Januartag dieses Jahres bekräftigte der Organisator und Fernsehunternehmer, der Wahlen anrief, seine Entscheidung, in einem geordneter Übergang ohne Unregelmäßigkeiten, obwohl er die nächste Regierung der Pro League ist.

Gleichzeitig erinnerte er seine Kollegen daran, dass er sich im Juli 2021 an AFA-Präsident Claudio Tapia wandte, um sie an alte Betriebsprobleme zu erinnern, die nicht gelöst wurden. „Es ist, als würden sie sagen: 'Ich löse es nicht Tinelli, sondern einer anderen Person, die sich allen Problemen unterordnet. „Wenn wir das Problem von 2017 bis heute definieren konnten, ist es unerklärlich, dass fast alle genannten Probleme nicht gelöst wurden.“ Tinelli sagte, ohne zu vergessen, dass Malaspina als Verbündeter von Chiqui Tapia die Führung übernehmen werde. In diesem Beitrag versicherte er, dass er unter anderem eine Reaktion auf lokale und internationale audiovisuelle Rechte, eine aktive Teilnahme an der Überprüfung von Sponsoren und die Ernennung von Schiedsrichtern forderte.

Die Wahl der nächsten Behörden der Stellen, die den Hauptfußball des Landes regulieren werden, „muss legal und transparent sein und alle entsprechenden Schritte einhalten“, erklärte er, um seine Entscheidung zu rechtfertigen, seine Rechtsfragen an das Justizministerium zu übertragen. Jetzt müssen wir abwarten, ob sie vorbeugende Maßnahmen akzeptieren und den Wahlprozess für die Liga beenden.

„Ich kann meine Position nicht mitten in einer schmutzigen Kampagne dieser Dimension anvertrauen, ohne das Management meines Managements und diejenigen, die den Vorstand begleitet haben, zu berücksichtigen. Als ob alles bekannt wäre, habe ich kürzlich von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Zukunft der Ersten Division erfahren. In jedem Fall gehen diejenigen, die beabsichtigen, die Position des Präsidenten und des Sekretärs zu übernehmen, in die LPF-Zentrale, um die Mitarbeiter zu beraten und die Büros zu besetzen, die den derzeitigen Arbeitsteams zugewiesen sind. Die Behörden sind in Kraft und wurden noch nicht ausgerufen. Diese Zeichen stehen im Widerspruch zu dem, was die derzeitigen LPF-Behörden ihren Mitarbeitern und Mitarbeitern gegeben haben, was einen neuen ernsthaften Mangel an Ethik und die Wut aller Führungskräfte, Mitarbeiter und Mitarbeiter bedeutet.“ Es war einer der stärksten Absätze in einem sechsseitigen Brief.

