Lernen Sie das peruanische Rezept kennen, um die besten Knoblauchbrote zuzubereiten

Ein neues Rezept des Tages, um deine Kochkünste zu testen. In diesem Sinne ist es jetzt wie ein Snack, um es jederzeit zu essen, wodurch Sie den Hunger für einen bestimmten Zeitraum reduzieren können. Es geht um Knoblauchbrot, das Ihren Gaumen erfreut.

In diesem Sinne hat Acomer.pe ein einfaches Rezept, um köstliches Knoblauchbrot in großen Mengen zuzubereiten. Knoblauchbrot senkt den Cholesterinspiegel und den Blutdruck. Es beugt Prostatakrebs vor. Eine organische Verbindung in Knoblauch könnte eine schützende Wirkung gegen Stress haben. Darüber hinaus reduziert es Leberschäden.

Befolgen Sie die Zutaten in der richtigen Reihenfolge und Schritt für Schritt in der Vorbereitung, um Ihre Kochkünste fortzusetzen und Ihrer Familie zu zeigen, dass nicht alles draußen einkauft. Es ergreift die Initiative, um neue Gerichte zu lernen, und es ist Ihre Chance, dies zu beweisen. Viel Glück.

ZUTATEN

- Baguette-Brot - 1 (Einheit)

- Butter - 100 (Gramm)

- zerdrückter Knoblauch - 1 (Esslöffel)

- Gehackte Petersilie - 1 (Esslöffel)

- Parmesan oder Mozzarella-Käse - (nach Geschmack)

- Getrockneter Oregano - (nach Geschmack)

ZUBEREITUNG

- Das Baguette-Brot in diagonale Scheiben schneiden und beiseite stellen.

- In einer Schüssel 100 Gramm Butter, 1 Esslöffel zerdrückten Knoblauch und 1 Esslöffel fein gehackte Petersilie vermischen. Nach der Integration bis zur Verwendung im Kühlschrank lagern.

- Die Butter auf jede Scheibe Brot verteilen und auf ein Backblech legen. In der Zwischenzeit können Sie den Ofen auf 200 ºC vorheizen.

- Die Brotscheiben 10 Minuten bei 200° C backen. Lassen Sie ihn nicht aus den Augen, er könnte brennen.

- Aus dem Ofen nehmen und servieren.

- Wenn Sie spezielles Knoblauchbrot wünschen, können Sie geriebenen Käse und getrockneten Oregano hinzufügen und einige Minuten lang überbacken.

WEITERE VORTEILE VON KNOBLAUCH BAN

- Schützt vor Erkältungen.

- Es wirkt als natürliches Antibiotikum, weil es reich an Allicin ist, das wie ein antibakterielles Mittel wirkt

- Verhindert das Auftreten von Pilzen. Es wurde festgestellt, dass viele Pilze empfindlich auf dieses Lebensmittel reagieren.

- Reguliert den Zuckergehalt

- Schützt das Herz während einer Herzoperation und nach einem Herzinfarkt.

WISSENSCHAFTLICHE VERTEIDIGUNG GEGEN BROT

„Wir haben mehrere Metaanalysen zum Vollkornverbrauch und zu gesundheitlichen Folgen wie Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und vorzeitiger Sterblichkeit durchgeführt“, sagte Dagfinn Aune, eine Forscherin Medium der School of Public Health am Imperial College London. „Als wir uns bestimmte Getreidequellen anschauten, stellten wir fest, dass Vollkornbrot, Vollkornfrühstückscerealien, brauner Reis und Weizenkleie mit geringen Risiken verbunden waren.“

Aune stimmt nicht zu, dass Brot als „Junk“ -Food gilt, sondern im Gegenteil. „Vollkornbrot ist gesund“, sagte er. Seine Forschung ergab, dass ein Konsum, der 7,5 Scheiben Vollkornbrot pro Tag entspricht, mit „optimalen gesundheitlichen Ergebnissen“ verbunden ist.

Und obwohl er keinen „großen Nutzen“ aus dem Verzehr von Weißbrot sieht, stellte der Experte fest, dass die Beweise, die dies mit Gewichtszunahme und anderen ungesunden Folgen in Verbindung bringen, „viel weniger robust“ sind als die Daten, die die positiven Auswirkungen von Vollkornbrot stützen.

