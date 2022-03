Leclerc: „Ich glaube wir sind immer noch ein bisschen zurück“

Writing Sports, 17 März Der monegassische Fahrer Charles Leclerc (Ferrari) sagte an diesem Donnerstag, am Vorabend des Großen Preises von Bahrain, dem ersten der Formel-1-Weltmeisterschaft 2022, dass das Ziel des Teams darin bestehe, „um Siege zu kämpfen“, wann immer sie können, obwohl er glaubt, dass dies der Fall ist immer noch „ein bisschen hinter“ Red Bull und Mercedes ist jedermanns Vermutung, obwohl sie denkt „Ich bin mir sicher, dass sie vorne sein wird“. „Ich denke, unser Ziel ist es, wann immer wir können, um Siege zu kämpfen. Realistisch gesehen würde ich sagen, wenn ich jetzt raten muss, dass wir ein wenig hinter Red Bull zurückbleiben. Aber Mercedes... wir wissen nicht, wir haben keine Ahnung, wo sie sind, aber sie werden sicherlich unter den ersten drei stehen „, sagte Leclerc auf der offiziellen Pressekonferenz der ersten Runde der Veranstaltung. „Es wird knapp, aber ich denke immer noch, dass wir ein bisschen zurückliegen. Wir müssen hart arbeiten, um zu versuchen, sie ein wenig zu erreichen „, sagte er. Zu seinen persönlichen Zielen sagte er: „Ehrlich gesagt ist es die gleiche Mentalität wie das Ziel des Teams: um Siege zu kämpfen. Ich vermisse es. Ich meine, ich hatte 2019 zwei Siege, die ich nie vergessen werde, und der Kampf um Wettbewerbspositionen motiviert Sie sehr. Also ja, das ist definitiv mein Ziel, wieder an der Spitze zu kämpfen.“ Auf die Frage, ob er bereit sei, um den Titel zu kämpfen, kommentierte der Monegassische: „Ich fühle mich bereit. Ich meine, ich habe mich immer bereit gefühlt, man muss sich als Pilot so fühlen. Wenn du nicht an dich selbst glaubst, dann bleib zu Hause, und ich glaube an mich selbst und fühle mich viel besser vorbereitet als 2019. Ich bin erwachsener, ich habe mehr Erfahrung, was helfen wird. Also ja, ich fühle mich (bereit).“ „Aber ich lasse mich nicht von Euphorie mitreißen. Wir müssen immer noch sehr hart arbeiten und können uns nicht entspannen. Wir müssen davon ausgehen, dass wir noch ziemlich im Rückstand sind und dass wir sehr hart arbeiten müssen. Das ist die Mentalität, die jetzt im Team existiert „, sagte der monegassische Fahrer. CHEF

